В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ

СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. В этом году среди самых популярных дисциплин по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) у выпускников Крыма - биология, химия, физика. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.По ее словам, такая динамика - не выбор детей, а вектор, заданный Минобрнауки РФ."Это вызовы, которые перед нами ставит правительство. Поэтому и вся профориентационная работа уже не первый год направлена на укрепление этого направления", - пояснила замминистра.Также у выпускников 11-х классов лидируют обществознание, профильная математика, а также информатика. У выпускников 9-х классов - география, биология и обществознание.Кроме того, в этом году 26 мая в школах республики пройдет обязательный экзамен по русскому языку, который будут сдавать ученики девятых классов перед основным госэкзаменом. А 7 мая – по математике.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о введении устного экзамена по истории для учащихся 9-х классов. Нововведение будет действовать с 2027-2028 учебного года и станет обязательным. В Минпросвещения уточнили, что новый устный экзамен по истории станет формой допуска к ОГЭ.Также советник председателя Общественной палаты РК по образованию Евгений Костылев отмечал, что апробацию внедрения устного экзамена по истории в школах должно сопровождать широкое обсуждение этого процесса в профессиональном сообществе, после чего введение нового испытания пойдет на пользу и детям, и взрослым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам В российских школах могут сократить изучение иностранных языковДети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданий

