Рейтинг@Mail.ru
В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/v-krymu-nazvany-samye-populyarnye-predmety-na-ege-1153822730.html
В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
В этом году среди самых популярных дисциплин по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) у выпускников Крыма - биология, химия, физика. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T13:47
2026-03-10T13:47
егэ
образование в крыму и севастополе
светлана беспалова
минобраз крыма
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137514148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_233dbcc57100a7d3634cd120b4713b1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. В этом году среди самых популярных дисциплин по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) у выпускников Крыма - биология, химия, физика. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.По ее словам, такая динамика - не выбор детей, а вектор, заданный Минобрнауки РФ."Это вызовы, которые перед нами ставит правительство. Поэтому и вся профориентационная работа уже не первый год направлена на укрепление этого направления", - пояснила замминистра.Также у выпускников 11-х классов лидируют обществознание, профильная математика, а также информатика. У выпускников 9-х классов - география, биология и обществознание.Кроме того, в этом году 26 мая в школах республики пройдет обязательный экзамен по русскому языку, который будут сдавать ученики девятых классов перед основным госэкзаменом. А 7 мая – по математике.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о введении устного экзамена по истории для учащихся 9-х классов. Нововведение будет действовать с 2027-2028 учебного года и станет обязательным. В Минпросвещения уточнили, что новый устный экзамен по истории станет формой допуска к ОГЭ.Также советник председателя Общественной палаты РК по образованию Евгений Костылев отмечал, что апробацию внедрения устного экзамена по истории в школах должно сопровождать широкое обсуждение этого процесса в профессиональном сообществе, после чего введение нового испытания пойдет на пользу и детям, и взрослым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам В российских школах могут сократить изучение иностранных языковДети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданий
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137514148_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e191b6308a68741bcf5d09b0d2e1ffed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
егэ, образование в крыму и севастополе, светлана беспалова, минобраз крыма, школа
В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ

Какие предметы выбирают крымские школьники для сдачи ЕГЭ

13:47 10.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСдача ЕГЭ в Симферополе
Сдача ЕГЭ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. В этом году среди самых популярных дисциплин по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) у выпускников Крыма - биология, химия, физика. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.
"В этом году около 35% выпускников выбрали естественно-научные предметы. Каждый третий ребенок готов сдавать биологию, химию, физику", - сказала Беспалова.
По ее словам, такая динамика - не выбор детей, а вектор, заданный Минобрнауки РФ.
"Это вызовы, которые перед нами ставит правительство. Поэтому и вся профориентационная работа уже не первый год направлена на укрепление этого направления", - пояснила замминистра.
Также у выпускников 11-х классов лидируют обществознание, профильная математика, а также информатика. У выпускников 9-х классов - география, биология и обществознание.
Кроме того, в этом году 26 мая в школах республики пройдет обязательный экзамен по русскому языку, который будут сдавать ученики девятых классов перед основным госэкзаменом. А 7 мая – по математике.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о введении устного экзамена по истории для учащихся 9-х классов. Нововведение будет действовать с 2027-2028 учебного года и станет обязательным. В Минпросвещения уточнили, что новый устный экзамен по истории станет формой допуска к ОГЭ.
Также советник председателя Общественной палаты РК по образованию Евгений Костылев отмечал, что апробацию внедрения устного экзамена по истории в школах должно сопровождать широкое обсуждение этого процесса в профессиональном сообществе, после чего введение нового испытания пойдет на пользу и детям, и взрослым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданий
 
ЕГЭОбразование в Крыму и СевастополеСветлана БеспаловаМинобраз КрымаШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
16:01Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
15:53Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану
15:47Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР
15:24Звезда Александра Зацепина: сто лет в музыке
15:14Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
15:06Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года
14:53Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения
14:40Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области
14:23В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорог
14:12Какие продукты в Крыму могут подорожать из-за войны на Ближнем Востоке
14:00Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомого
13:47В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
13:34Главный корпус СевГУ в Севастополе эвакуировали из-за угрозы минирования
13:31Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи
13:20Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
13:15В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
13:097,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
13:02В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
12:51Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
Лента новостейМолния