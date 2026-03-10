https://crimea.ria.ru/20260310/v-krymu-nazvany-samye-populyarnye-predmety-na-ege-1153822730.html
В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
Какие предметы выбирают крымские школьники для сдачи ЕГЭ
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. В этом году среди самых популярных дисциплин по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) у выпускников Крыма - биология, химия, физика. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.
"В этом году около 35% выпускников выбрали естественно-научные предметы. Каждый третий ребенок готов сдавать биологию, химию, физику", - сказала Беспалова.
По ее словам, такая динамика - не выбор детей, а вектор, заданный Минобрнауки РФ.
"Это вызовы, которые перед нами ставит правительство. Поэтому и вся профориентационная работа уже не первый год направлена на укрепление этого направления", - пояснила замминистра.
Также у выпускников 11-х классов лидируют обществознание, профильная математика, а также информатика. У выпускников 9-х классов - география, биология и обществознание.
Кроме того, в этом году 26 мая в школах республики пройдет обязательный экзамен по русскому языку, который будут сдавать ученики девятых классов перед основным госэкзаменом. А 7 мая – по математике.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявил
о введении устного экзамена по истории для учащихся 9-х классов. Нововведение будет действовать с 2027-2028 учебного года и станет обязательным. В Минпросвещения уточнили
, что новый устный экзамен по истории станет формой допуска к ОГЭ.
Также советник председателя Общественной палаты РК по образованию Евгений Костылев отмечал
, что апробацию внедрения устного экзамена по истории в школах должно сопровождать широкое обсуждение этого процесса в профессиональном сообществе, после чего введение нового испытания пойдет на пользу и детям, и взрослым.
