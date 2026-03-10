Рейтинг@Mail.ru
В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорог - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/v-krymu-k-aprelyu-otremontiruyut-200-tysyach-kvadratov-dorog-1153823727.html
В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорог
В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорог - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорог
До конца текущего месяца в Крыму отремонтируют около 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также в ближайшее время будет проведена максимально полная... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T14:23
2026-03-10T14:23
ремонт дорог
дороги крыма
крым
новости крыма
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153823124_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e63a1872e51d98008266f0e1dd5de4c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. До конца текущего месяца в Крыму отремонтируют около 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также в ближайшее время будет проведена максимально полная ревизия улично-дорожной сети на территориях СНТ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, будут продолжены работы по грейдированию и щебневанию. Отдельное внимание уделим СНТ. В ближайшее время будет проведена максимально полная ревизия улично-дорожной сети на территории товариществ."Затем специалисты отработают процедуру для постановки на кадастровый учет и последующей передачи дорог в республиканскую либо муниципальную собственность. Это позволит выделять бюджетные средства и планировать подсыпку улиц щебнем", – проинформировал глава Крыма.Аксенов уточнил, что по информации "Крымавтодора", на предприятии в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба. Специалисты в ежедневном режиме собирают данные о запланированных и выполненных работах.Контроль рабочего процесса в муниципальных образованиях должен проводиться ежедневно профильным заместителем главы администрации совместно с руководителем ДРСУ, обратил внимание Аксенов.Крымчане могут обратиться по телефону +7-978-188-88-00, чтобы уточнить, когда и на каких улицах в их населенном пункте будет проводиться ямочный ремонт, сообщил Сергей Аксенов.Ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко сообщил, что вся дорожная сеть Симферополя охвачена ремонтно-восстановительными работами после зимнего периода. Ямочный ремонт планируют завершить до конца марта.Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов сообщил, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницейВ Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153823124_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d9bb36662b92cd98a15d8e34e8c048a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ремонт дорог, дороги крыма, крым, новости крыма, сергей аксенов
В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорог

Аксенов: до 1 апреля в Крыму нужно отремонтировать 200 тысяч "квадратов" дорог

14:23 10.03.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. До конца текущего месяца в Крыму отремонтируют около 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также в ближайшее время будет проведена максимально полная ревизия улично-дорожной сети на территориях СНТ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Всего до 1 апреля необходимо отремонтировать порядка 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Промежуточные итоги будут еженедельно подводиться на уровне правительства республики", – сказано в сообщении.
Кроме того, будут продолжены работы по грейдированию и щебневанию. Отдельное внимание уделим СНТ. В ближайшее время будет проведена максимально полная ревизия улично-дорожной сети на территории товариществ.
"Затем специалисты отработают процедуру для постановки на кадастровый учет и последующей передачи дорог в республиканскую либо муниципальную собственность. Это позволит выделять бюджетные средства и планировать подсыпку улиц щебнем", – проинформировал глава Крыма.
Аксенов уточнил, что по информации "Крымавтодора", на предприятии в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба. Специалисты в ежедневном режиме собирают данные о запланированных и выполненных работах.
Контроль рабочего процесса в муниципальных образованиях должен проводиться ежедневно профильным заместителем главы администрации совместно с руководителем ДРСУ, обратил внимание Аксенов.
"В республике активно ведется ямочный ремонт дорог. Напоминаю о персональной ответственности руководителей на местах. Все обещания, данные гражданам, должны быть выполнены качественно и в срок", – подчеркнул глава республики.
Крымчане могут обратиться по телефону +7-978-188-88-00, чтобы уточнить, когда и на каких улицах в их населенном пункте будет проводиться ямочный ремонт, сообщил Сергей Аксенов.
Ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко сообщил, что вся дорожная сеть Симферополя охвачена ремонтно-восстановительными работами после зимнего периода. Ямочный ремонт планируют завершить до конца марта.
Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов сообщил, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницей
В Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"
Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура
 
Ремонт дорогДороги КрымаКрымНовости КрымаСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
16:01Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
15:53Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану
15:47Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР
15:24Звезда Александра Зацепина: сто лет в музыке
15:14Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
15:06Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года
14:53Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения
14:40Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области
14:23В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорог
14:12Какие продукты в Крыму могут подорожать из-за войны на Ближнем Востоке
14:00Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомого
13:47В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
13:34Главный корпус СевГУ в Севастополе эвакуировали из-за угрозы минирования
13:31Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи
13:20Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
13:15В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
13:097,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
13:02В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
12:51Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
Лента новостейМолния