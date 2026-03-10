https://crimea.ria.ru/20260310/v-krymu-k-aprelyu-otremontiruyut-200-tysyach-kvadratov-dorog-1153823727.html
В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорог
В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорог - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорог
До конца текущего месяца в Крыму отремонтируют около 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также в ближайшее время будет проведена максимально полная... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10
2026-03-10T14:23
2026-03-10T14:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. До конца текущего месяца в Крыму отремонтируют около 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также в ближайшее время будет проведена максимально полная ревизия улично-дорожной сети на территориях СНТ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, будут продолжены работы по грейдированию и щебневанию. Отдельное внимание уделим СНТ. В ближайшее время будет проведена максимально полная ревизия улично-дорожной сети на территории товариществ."Затем специалисты отработают процедуру для постановки на кадастровый учет и последующей передачи дорог в республиканскую либо муниципальную собственность. Это позволит выделять бюджетные средства и планировать подсыпку улиц щебнем", – проинформировал глава Крыма.Аксенов уточнил, что по информации "Крымавтодора", на предприятии в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба. Специалисты в ежедневном режиме собирают данные о запланированных и выполненных работах.Контроль рабочего процесса в муниципальных образованиях должен проводиться ежедневно профильным заместителем главы администрации совместно с руководителем ДРСУ, обратил внимание Аксенов.Крымчане могут обратиться по телефону +7-978-188-88-00, чтобы уточнить, когда и на каких улицах в их населенном пункте будет проводиться ямочный ремонт, сообщил Сергей Аксенов.Ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко сообщил, что вся дорожная сеть Симферополя охвачена ремонтно-восстановительными работами после зимнего периода. Ямочный ремонт планируют завершить до конца марта.Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов сообщил, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницейВ Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура
