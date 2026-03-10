https://crimea.ria.ru/20260310/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novom-raunde-peregovorov-po-ukraine--1153821428.html

В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.В понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе последнего, и они обсудили обстановку на Ближнем Востоке и мирный процесс по Украине. Позже глава Белого дома заявил журналистам, что его разговор с президентом России относительно Украины прошел положительно.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

