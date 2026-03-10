Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 10.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260310/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novom-raunde-peregovorov-po-ukraine--1153821428.html
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.В понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе последнего, и они обсудили обстановку на Ближнем Востоке и мирный процесс по Украине. Позже глава Белого дома заявил журналистам, что его разговор с президентом России относительно Украины прошел положительно.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
новости, украина, россия, дмитрий песков, переговоры, сша
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине

Кремль: конкретных дат и мест проведения нового раунда переговоров по Украине пока нет

13:02 10.03.2026
 
© РИА Новости КрымТрехсторонние переговоры России, Украины и США
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.
"Конкретных дат пока нет по продолжению и конкретных мест по географии тоже нет", - сказал Песков журналистам.
В понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе последнего, и они обсудили обстановку на Ближнем Востоке и мирный процесс по Украине. Позже глава Белого дома заявил журналистам, что его разговор с президентом России относительно Украины прошел положительно.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию.
Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
НовостиУкраинаРоссияДмитрий ПесковПереговорыСША
 
