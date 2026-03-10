Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии слышна стрельба – причина - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Феодосии слышна стрельба – причина
В Феодосии слышна стрельба – причина - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Феодосии слышна стрельба – причина
В Феодосии во вторник вечером проходят тренировки военных. Об этом предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T19:17
2026-03-10T19:17
крым
феодосия
учения
армия и флот
безопасность
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник вечером проходят тренировки военных. Об этом предупредили в местной администрации.В администрации просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Также в Севастополе во вторник до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Феодосии слышна стрельба – причина

В Феодосии во вторник военные проводят учебные стрельбы

19:17 10.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник вечером проходят тренировки военных. Об этом предупредили в местной администрации.
"Сегодня, 10 марта, с 19.00 до 22.00 будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
В администрации просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Также в Севастополе во вторник до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
