https://crimea.ria.ru/20260310/v-feodosii-slyshna-strelba--prichina-1153830153.html
В Феодосии слышна стрельба – причина
В Феодосии слышна стрельба – причина - РИА Новости Крым, 10.03.2026
В Феодосии слышна стрельба – причина
В Феодосии во вторник вечером проходят тренировки военных. Об этом предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T19:17
2026-03-10T19:17
2026-03-10T19:17
крым
феодосия
учения
армия и флот
безопасность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707817_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_ec5bca860031c1f3bdcc7d2cb27f6b5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник вечером проходят тренировки военных. Об этом предупредили в местной администрации.В администрации просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Также в Севастополе во вторник до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновСтрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствиеВ Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707817_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_095e408015f0a951da8431c1ecaff0d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность, новости крыма
В Феодосии слышна стрельба – причина
В Феодосии во вторник военные проводят учебные стрельбы