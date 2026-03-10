https://crimea.ria.ru/20260310/v-feodosii-slyshna-strelba--prichina-1153830153.html

В Феодосии слышна стрельба – причина

В Феодосии слышна стрельба – причина - РИА Новости Крым, 10.03.2026

В Феодосии слышна стрельба – причина

В Феодосии во вторник вечером проходят тренировки военных. Об этом предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник вечером проходят тренировки военных. Об этом предупредили в местной администрации.В администрации просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Также в Севастополе во вторник до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновСтрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствиеВ Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины

