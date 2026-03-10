Рейтинг@Mail.ru
Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России
Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России
Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T12:22
2026-03-10T13:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Как сообщалось, за ночь над Крымом уничтожили девять вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
воздушно-космические силы (вкс), новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф
Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России

Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России - Минобороны

12:22 10.03.2026 (обновлено: 13:12 10.03.2026)
 
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnУкраинский истребитель Су-27
Украинский истребитель Су-27
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.
"ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Как сообщалось, за ночь над Крымом уничтожили девять вражеских беспилотников.
Как сообщалось, за ночь над Крымом уничтожили девять вражеских беспилотников.
 
