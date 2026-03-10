https://crimea.ria.ru/20260310/ukrainskiy-istrebitel-su-27-sbili-vozdushno-kosmicheskie-sily-rossii---1153820101.html
Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России
Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России
2026-03-10T12:22
2026-03-10T12:22
2026-03-10T13:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Как сообщалось, за ночь над Крымом уничтожили девять вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
