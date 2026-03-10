https://crimea.ria.ru/20260310/udar-po-genkonsulstvu-rf-v-irane-mid-trebuet-bezopasnosti-diplomatov-1153840059.html

Удар по генконсульству РФ в Иране: МИД требует безопасности дипломатов

Удар по генконсульству РФ в Иране: МИД требует безопасности дипломатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Москва требует соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с ударом по генконсульству России в Иране.8 марта в иранском городе Исфагане в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции повреждено здание генконсульства России. В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной, обошлось без жертв и серьезных травм."Считаем нападения на дипломатические и консульские представительства вопиющим нарушением таких базовых документов международного права, как Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года", – заявила Захарова.Она подчеркнула, что Москва требует от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала и призывает участников конфликта незамедлительно положить конец военному противостоянию и вернуться за стол переговоров.Пентагон ранее во вторник анонсировал новые масштабные удары по Ирану до конца суток.США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в ИранеСоюзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнениеПрезидент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем Востоке

