Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
2026-03-10T16:01
2026-03-10T16:01
2026-03-10T16:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В рамках строительства Азовского транспортного кольца в Донецкой Народной Республике построено 800 километров трассы, работы выполняются с опережением графика. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он отметил, что работа в этом направлении выстроена слаженно и системно.В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал регионаОбход Джанкоя: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастетГлава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
