Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
В рамках строительства Азовского транспортного кольца в Донецкой Народной Республике построено 800 километров трассы, работы выполняются с опережением графика... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T16:01
2026-03-10T16:01
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
ремонт и строительство дорог
азовское транспортное кольцо
транспортное кольцо вокруг азовского моря
владимир путин (политик)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145784350_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b15ae195c91196f6477aa730dfdb4cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В рамках строительства Азовского транспортного кольца в Донецкой Народной Республике построено 800 километров трассы, работы выполняются с опережением графика. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он отметил, что работа в этом направлении выстроена слаженно и системно.В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
донецкая народная республика (днр), денис пушилин, ремонт и строительство дорог, азовское транспортное кольцо, транспортное кольцо вокруг азовского моря, владимир путин (политик)
Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин

Строительство Азовского транспортного кольца в ДНР идет с опережением графика – Пушилин

16:01 10.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В рамках строительства Азовского транспортного кольца в Донецкой Народной Республике построено 800 километров трассы, работы выполняются с опережением графика. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В прошлом году в целом по республике планировали 450 километров Азовского кольца – ред.) в начале года, а в итоге вышли и сделали более 800 километров. С опережением (графика – ред.)", - сказал Пушилин.
Он отметил, что работа в этом направлении выстроена слаженно и системно.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
