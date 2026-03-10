https://crimea.ria.ru/20260310/turtsiyu-tryaset--v-regione-proizoshlo-50-zemletryaseniy-za-den-1153834802.html
Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Около 50 подземных толков зафиксированы во вторник в западной, восточной и центральной частях Турции. Как сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра, магнитуда самого мощного толчка достигла 4.2.По данным сейсмологов, самое сильное землетрясение произошло в 14.20 по московскому времени в 48 километрах от курорта Анталии с населением в 112 тысяч человек и в 25 км от 99-тысячного Манавгата. Очаг залегал на глубине 41 км.Далее, менее, чем за четыре часа, на западе, востоке и в центре страны произошли еще 15 подземных толчков магнитудой от 0.9 до 2.7. Кроме того, с начала суток и до 14 часов в разных частях Турции зарегистрировано более трех десятков слабых землетрясений магнитудой от 1 до 3.7.О пострадавших или разрушениях к этому часу не сообщается.Накануне в турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки были зафиксированы в пяти километрах от знаменитых термальных источников курорта Памуккале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Греции произошло мощное землетрясениеЗемлетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов КамчаткиУ берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3
