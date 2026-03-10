Рейтинг@Mail.ru
Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день
Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день
Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день
Около 50 подземных толков зафиксированы во вторник в западной, восточной и центральной частях Турции. Как сообщается на сайте Европейского сейсмологического... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Около 50 подземных толков зафиксированы во вторник в западной, восточной и центральной частях Турции. Как сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра, магнитуда самого мощного толчка достигла 4.2.По данным сейсмологов, самое сильное землетрясение произошло в 14.20 по московскому времени в 48 километрах от курорта Анталии с населением в 112 тысяч человек и в 25 км от 99-тысячного Манавгата. Очаг залегал на глубине 41 км.Далее, менее, чем за четыре часа, на западе, востоке и в центре страны произошли еще 15 подземных толчков магнитудой от 0.9 до 2.7. Кроме того, с начала суток и до 14 часов в разных частях Турции зарегистрировано более трех десятков слабых землетрясений магнитудой от 1 до 3.7.О пострадавших или разрушениях к этому часу не сообщается.Накануне в турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки были зафиксированы в пяти километрах от знаменитых термальных источников курорта Памуккале.
турция, землетрясение, сейсмология, стихия, в мире, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Около 50 подземных толков зафиксированы во вторник в западной, восточной и центральной частях Турции. Как сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра, магнитуда самого мощного толчка достигла 4.2.
По данным сейсмологов, самое сильное землетрясение произошло в 14.20 по московскому времени в 48 километрах от курорта Анталии с населением в 112 тысяч человек и в 25 км от 99-тысячного Манавгата. Очаг залегал на глубине 41 км.
Далее, менее, чем за четыре часа, на западе, востоке и в центре страны произошли еще 15 подземных толчков магнитудой от 0.9 до 2.7. Кроме того, с начала суток и до 14 часов в разных частях Турции зарегистрировано более трех десятков слабых землетрясений магнитудой от 1 до 3.7.
О пострадавших или разрушениях к этому часу не сообщается.
Накануне в турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки были зафиксированы в пяти километрах от знаменитых термальных источников курорта Памуккале.
