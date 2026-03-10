https://crimea.ria.ru/20260310/tri-cheloveka-pogibli-i-22-raneny-v-dtp-v-krymu-1153814599.html

Три человека погибли и 22 ранены в ДТП в Крыму

Три человека погибли и 22 ранены в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за первую неделю весны в ДТП погибли три человека, еще 22 травмированы, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканском управлении Госавтоинспекции МВД."В период с 2 по 8 марта 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 19 ДТП", – сказано в сообщении.Правоохранители уточнили, что в дорожно-транспортных происшествиях за неделю погибли три человека, 22 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних.Пресечено 187 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 22 водителя привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, проинформировали правоохранители.Неделей ранее сообщалось, что за семь дней в Крыму произошло11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек.

