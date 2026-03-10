Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли и 22 ранены в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Три человека погибли и 22 ранены в ДТП в Крыму
Три человека погибли и 22 ранены в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Три человека погибли и 22 ранены в ДТП в Крыму
На дорогах Крыма за первую неделю весны в ДТП погибли три человека, еще 22 травмированы, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за первую неделю весны в ДТП погибли три человека, еще 22 травмированы, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканском управлении Госавтоинспекции МВД."В период с 2 по 8 марта 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 19 ДТП", – сказано в сообщении.Правоохранители уточнили, что в дорожно-транспортных происшествиях за неделю погибли три человека, 22 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних.Пресечено 187 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 22 водителя привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, проинформировали правоохранители.Неделей ранее сообщалось, что за семь дней в Крыму произошло11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салонеНа трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограниченоГрузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком
дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за первую неделю весны в ДТП погибли три человека, еще 22 травмированы, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканском управлении Госавтоинспекции МВД.
"В период с 2 по 8 марта 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 19 ДТП", – сказано в сообщении.
Правоохранители уточнили, что в дорожно-транспортных происшествиях за неделю погибли три человека, 22 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних.
"Кроме того, с участием пешеходов произошло пять ДТП, в которых двое погибли и трое пострадали, в том числе один ребенок", – добавили в Госавтоинспекции.
Пресечено 187 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 22 водителя привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, проинформировали правоохранители.
Неделей ранее сообщалось, что за семь дней в Крыму произошло11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне
На трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограничено
Грузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеКрымНовости КрымаГосавтоинспекция КрымаПроисшествия
 
