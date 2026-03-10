https://crimea.ria.ru/20260310/tri-cheloveka-pogibli-i-22-raneny-v-dtp-v-krymu-1153814599.html
Три человека погибли и 22 ранены в ДТП в Крыму
2026-03-10T09:56
2026-03-10T09:56
2026-03-10T09:56
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
госавтоинспекция крыма
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за первую неделю весны в ДТП погибли три человека, еще 22 травмированы, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканском управлении Госавтоинспекции МВД."В период с 2 по 8 марта 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 19 ДТП", – сказано в сообщении.Правоохранители уточнили, что в дорожно-транспортных происшествиях за неделю погибли три человека, 22 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних.Пресечено 187 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 22 водителя привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, проинформировали правоохранители.Неделей ранее сообщалось, что за семь дней в Крыму произошло11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек.
крым
дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма, происшествия
Три человека погибли и 22 ранены в ДТП в Крыму
В Крыму в ДТП за неделю погибли три человека и 22 получили ранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за первую неделю весны в ДТП погибли три человека, еще 22 травмированы, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканском управлении Госавтоинспекции МВД.
"В период с 2 по 8 марта 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 19 ДТП", – сказано в сообщении.
Правоохранители уточнили, что в дорожно-транспортных происшествиях за неделю погибли три человека, 22 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних.
"Кроме того, с участием пешеходов произошло пять ДТП, в которых двое погибли и трое пострадали, в том числе один ребенок", – добавили в Госавтоинспекции.
Пресечено 187 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 22 водителя привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, проинформировали правоохранители.
Неделей ранее сообщалось, что за семь дней в Крыму произошло
11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек.
