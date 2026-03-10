https://crimea.ria.ru/20260310/tramp-poobeschal-iranu-smert-i-ogon-v-sluchae-zakrytiya-ormuzskogo-proliva-1153812418.html

Трамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского пролива

Если Тегеран остановит потоки нефти по Ормузскому проливу США нанесут по Ирану в 20 раз более сильные удары, чем сейчас. Об этом заявил президент Соединенных... РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Если Тегеран остановит потоки нефти по Ормузскому проливу США нанесут по Ирану в 20 раз более сильные удары, чем сейчас. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет РИА Новости.Он назвал это "подарком" от США Китаю и всем тем странам, которые в значительной степени используют Ормузский пролив."Надеюсь, этот жест будет высоко оценен. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - добавил Трамп.При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее во вторник заявлял, что Иран не закрывал Ормузский пролив."Добыча нефти, транспортировка нефти замедлилась или остановилась не из-за нас, а из-за атак и агрессии со стороны израильтян и американцев против нас. Так что именно они сделали весь регион небезопасным, и поэтому танкеры, суда боятся проходить через Ормузский пролив. Мы не закрывали этот пролив. Мы не препятствуем их навигации в этом проливе", - сказал Аракчи в интервью PBS.Агрессия США и Израиля против ИранаСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты ПентагонаЦена нефти марки Brent превысила $116 за баррель впервые за четыре годаВо сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана

