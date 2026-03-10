Рейтинг@Mail.ru
Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/tramp-ne-stavil-usloviy-putinu-o-prekraschenii-ognya-na-ukraine--kreml-1153821954.html
Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
В ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская сторона не ставила условий о прекращении огня на Украине... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T13:20
2026-03-10T13:20
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин (политик)
переговоры
новости
политика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152630851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78db63855eedba88bf2c8089a5d3417c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская сторона не ставила условий о прекращении огня на Украине перед продолжением переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это уже неоднократно проговаривалось. Хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина", – добавил Песков.Он также отметил, что главная конкретика разговора двух президентов по Украине состоит в том, что трехсторонний формат нужно продолжать, поскольку в нем все заинтересованы."И главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия. Президент Путин дает высокую оценку этим посредническим усилиям, мы признательны за это и заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался", - подчеркнул представитель КремляВ понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе последнего, и они обсудили обстановку на Ближнем Востоке и мирный процесс по Украине. Позже глава Белого дома заявил журналистам, что его разговор с президентом России относительно Украины прошел положительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152630851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_afc0b74c8d20d309668b3228c92c395a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин (политик), переговоры, новости, политика, россия, украина
Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль

США не ставили России условий о прекращении огня на Украине – Песков

13:20 10.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская сторона не ставила условий о прекращении огня на Украине перед продолжением переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Таких условий не выставлялось", - ответил представитель Кремля на вопрос по итогам сообщения США о разговоре лидеров, где упоминался призыв Трампа к прекращению огня.
"Это уже неоднократно проговаривалось. Хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина", – добавил Песков.
Он также отметил, что главная конкретика разговора двух президентов по Украине состоит в том, что трехсторонний формат нужно продолжать, поскольку в нем все заинтересованы.
"И главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия. Президент Путин дает высокую оценку этим посредническим усилиям, мы признательны за это и заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался", - подчеркнул представитель Кремля
В понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе последнего, и они обсудили обстановку на Ближнем Востоке и мирный процесс по Украине. Позже глава Белого дома заявил журналистам, что его разговор с президентом России относительно Украины прошел положительно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США
Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
 
Дмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин (политик)ПереговорыНовостиПолитикаРоссияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
13:34Главный корпус СевГУ в Севастополе эвакуировали из-за угрозы минирования
13:31Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи
13:20Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
13:15В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
13:097,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
13:02В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
12:51Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
12:36Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура
12:22Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России
12:16"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране
12:03Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя
11:50В России начали проводить трансплантацию рук
11:26Белгородской области выделят полмиллиона рублей на закупку генераторов
11:15В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
11:05Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе
10:56В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти
10:50Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова
10:45Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение
10:33Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием
Лента новостейМолния