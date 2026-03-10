https://crimea.ria.ru/20260310/tramp-ne-stavil-usloviy-putinu-o-prekraschenii-ognya-na-ukraine--kreml-1153821954.html
Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин (политик)
переговоры
новости
политика
россия
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская сторона не ставила условий о прекращении огня на Украине перед продолжением переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это уже неоднократно проговаривалось. Хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина", – добавил Песков.Он также отметил, что главная конкретика разговора двух президентов по Украине состоит в том, что трехсторонний формат нужно продолжать, поскольку в нем все заинтересованы."И главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия. Президент Путин дает высокую оценку этим посредническим усилиям, мы признательны за это и заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался", - подчеркнул представитель КремляВ понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе последнего, и они обсудили обстановку на Ближнем Востоке и мирный процесс по Украине. Позже глава Белого дома заявил журналистам, что его разговор с президентом России относительно Украины прошел положительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская сторона не ставила условий о прекращении огня на Украине перед продолжением переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Таких условий не выставлялось", - ответил представитель Кремля на вопрос по итогам сообщения США о разговоре лидеров, где упоминался призыв Трампа к прекращению огня.
"Это уже неоднократно проговаривалось. Хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина", – добавил Песков.
Он также отметил, что главная конкретика разговора двух президентов по Украине состоит в том, что трехсторонний формат нужно продолжать, поскольку в нем все заинтересованы.
"И главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия. Президент Путин дает высокую оценку этим посредническим усилиям, мы признательны за это и заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался", - подчеркнул представитель Кремля
В понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом
, который состоялся по инициативе последнего, и они обсудили обстановку на Ближнем Востоке и мирный процесс по Украине. Позже глава Белого дома заявил журналистам, что его разговор с президентом России относительно Украины прошел положительно.
