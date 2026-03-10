https://crimea.ria.ru/20260310/tochka-bifurkatsii-zachem-tramp-zvonil-putinu-na-fone-eskalatsii-v-irane-1153818800.html

"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране

Президент США Дональд Трамп хочет заручиться поддержкой российского коллеги Владимира Путина, чтобы получить возможность выйти из конфликта с Ираном "с... РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет заручиться поддержкой российского коллеги Владимира Путина, чтобы получить возможность выйти из конфликта с Ираном "с сохранением лица", избежав очередного неслыханного позора для Америки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор МГИМО, медиаэксперт Кирилл Коктыш.Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по инициативе последнего. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе беседы среди прочего обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке в связи с эскалацией конфликта вокруг Ирана.По мнению Коктыша, Соединенные Штаты абсолютно просчитались в отношении Ирана и сегодня находятся в столь же плачевном положении, в каком оказались в 1980-м году с первой военной кампанией против этой исламской страны. Тогда она называлась "Орлиный коготь" и закончилась "совершенно неслыханным позором для США" с легкой руки американского лидера того времени Джимми Картера, отметил эксперт.Агрессия США против Ирана уже вызвала колоссальный рост цен на нефть и не обещает энергетическому рынку ничего, кроме дальнейших ударов по нему, вплоть до обрушения европейской экономики, добавил политолог.Не станет лучше и экономике США в связи с "выпадением" из логистического трека Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировой нефти – "это весьма ощутимый удар" по мировой экономике в целом, отметил Коктыш.Трамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского проливаСитуацию может стабилизировать только одно: если Трамп примет решение остановиться, в противном случае временные проблемы надолго станут перманентным кризисом, считает эксперт.Уже всем понятно, что Иран намерен сопротивляться, и скоро у США не останется инструментов давления на него, кроме удара ядерным оружием, что, по словам политолога, фактически будет значить начало ядерной войны, развязанной Вашингтоном.Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главноеВсе эти и другие риски президент США Дональд Трамп хорошо осознает, потому и принял решение поскорее договориться с Россией, считает он. После звонка президенту РФ Владимиру Путину американский лидер смог заявить о своем решении снять с некоторых стран санкции, касающиеся поставок нефти "для контроля над ценами", заметил Коктыш."Трампу нужно договариваться о том, что он отменит санкции с РФ, с российской нефти для того, чтобы компенсировать американские расчеты и что-то "выторговать" у Путина... И то, что предложил Путину Трамп – это вариант с сохранением лица потихоньку отсюда выйти", – сказал Коктыш.По словам политолога, можно видеть, что Россия пытается потушить разгорающийся костер конфликта на Ближнем Востоке, однако говорить с уверенностью о том, что Трамп будет готов, например, предложить Ирану адекватные условия для мира и к нему все придет в рамках договоренностей с РФ в том числе, никак нельзя."США не слишком сильно демонстрировали и до Трампа готовность следовать своим обязательствам, а после - вопрос цены договоренностей остается вопросом открытым. Договориться с Трампом не проблема, вопрос – будут ли соглашения реализованы", – прокомментировал Коктыш.По его мнению, на развитие событий во многом будет влиять и то, насколько США готовы сопротивляться давлению Израиля, который втягивает их в конфликт в угоду своим целям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение "Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО

