Рейтинг@Mail.ru
"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260310/tochka-bifurkatsii-zachem-tramp-zvonil-putinu-na-fone-eskalatsii-v-irane-1153818800.html
"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране
"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране - РИА Новости Крым, 10.03.2026
"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране
Президент США Дональд Трамп хочет заручиться поддержкой российского коллеги Владимира Путина, чтобы получить возможность выйти из конфликта с Ираном "с... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T12:16
2026-03-10T12:16
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
сша
россия
иран
обострение между ираном и сша
дональд трамп
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150021931_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_242488e4cb47321a401b94866e1a7d21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет заручиться поддержкой российского коллеги Владимира Путина, чтобы получить возможность выйти из конфликта с Ираном "с сохранением лица", избежав очередного неслыханного позора для Америки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор МГИМО, медиаэксперт Кирилл Коктыш.Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по инициативе последнего. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе беседы среди прочего обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке в связи с эскалацией конфликта вокруг Ирана.По мнению Коктыша, Соединенные Штаты абсолютно просчитались в отношении Ирана и сегодня находятся в столь же плачевном положении, в каком оказались в 1980-м году с первой военной кампанией против этой исламской страны. Тогда она называлась "Орлиный коготь" и закончилась "совершенно неслыханным позором для США" с легкой руки американского лидера того времени Джимми Картера, отметил эксперт.Агрессия США против Ирана уже вызвала колоссальный рост цен на нефть и не обещает энергетическому рынку ничего, кроме дальнейших ударов по нему, вплоть до обрушения европейской экономики, добавил политолог.Не станет лучше и экономике США в связи с "выпадением" из логистического трека Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировой нефти – "это весьма ощутимый удар" по мировой экономике в целом, отметил Коктыш.Трамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского проливаСитуацию может стабилизировать только одно: если Трамп примет решение остановиться, в противном случае временные проблемы надолго станут перманентным кризисом, считает эксперт.Уже всем понятно, что Иран намерен сопротивляться, и скоро у США не останется инструментов давления на него, кроме удара ядерным оружием, что, по словам политолога, фактически будет значить начало ядерной войны, развязанной Вашингтоном.Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главноеВсе эти и другие риски президент США Дональд Трамп хорошо осознает, потому и принял решение поскорее договориться с Россией, считает он. После звонка президенту РФ Владимиру Путину американский лидер смог заявить о своем решении снять с некоторых стран санкции, касающиеся поставок нефти "для контроля над ценами", заметил Коктыш."Трампу нужно договариваться о том, что он отменит санкции с РФ, с российской нефти для того, чтобы компенсировать американские расчеты и что-то "выторговать" у Путина... И то, что предложил Путину Трамп – это вариант с сохранением лица потихоньку отсюда выйти", – сказал Коктыш.По словам политолога, можно видеть, что Россия пытается потушить разгорающийся костер конфликта на Ближнем Востоке, однако говорить с уверенностью о том, что Трамп будет готов, например, предложить Ирану адекватные условия для мира и к нему все придет в рамках договоренностей с РФ в том числе, никак нельзя."США не слишком сильно демонстрировали и до Трампа готовность следовать своим обязательствам, а после - вопрос цены договоренностей остается вопросом открытым. Договориться с Трампом не проблема, вопрос – будут ли соглашения реализованы", – прокомментировал Коктыш.По его мнению, на развитие событий во многом будет влиять и то, насколько США готовы сопротивляться давлению Израиля, который втягивает их в конфликт в угоду своим целям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение "Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО
сша
россия
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150021931_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c7c26148846e5c2acf0d6f5226b13327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, политика, сша, россия, иран, обострение между ираном и сша, дональд трамп, владимир путин (политик)
"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране

Трамп хотел заручиться поддержкой Путина для предотвращения эскалации в Иране – политолог

12:16 10.03.2026
 
© AP Photo Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo Jacquelyn Martin
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет заручиться поддержкой российского коллеги Владимира Путина, чтобы получить возможность выйти из конфликта с Ираном "с сохранением лица", избежав очередного неслыханного позора для Америки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор МГИМО, медиаэксперт Кирилл Коктыш.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по инициативе последнего. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе беседы среди прочего обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке в связи с эскалацией конфликта вокруг Ирана.
По мнению Коктыша, Соединенные Штаты абсолютно просчитались в отношении Ирана и сегодня находятся в столь же плачевном положении, в каком оказались в 1980-м году с первой военной кампанией против этой исламской страны. Тогда она называлась "Орлиный коготь" и закончилась "совершенно неслыханным позором для США" с легкой руки американского лидера того времени Джимми Картера, отметил эксперт.
"И, совершенно забыв про Картера, Трамп пошел ровно по тем же граблям. Причем достаточно ускоренно. И очевидно, что результаты будут такими же", – сказал Коктыш.
Агрессия США против Ирана уже вызвала колоссальный рост цен на нефть и не обещает энергетическому рынку ничего, кроме дальнейших ударов по нему, вплоть до обрушения европейской экономики, добавил политолог.
Не станет лучше и экономике США в связи с "выпадением" из логистического трека Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировой нефти – "это весьма ощутимый удар" по мировой экономике в целом, отметил Коктыш.
Трамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского пролива
Ситуацию может стабилизировать только одно: если Трамп примет решение остановиться, в противном случае временные проблемы надолго станут перманентным кризисом, считает эксперт.

"Временным моментом это останется в том случае, если США проявят здравый смысл, перестанут быть марионеткой в руках Израиля и попытаются каким-то образом закончить иранский конфликт и больше туда не лезть... В случае отсутствия здравого смысла этот "временный фактор" может растянуться лет на 10 – 15, как мы видели это на примере Ирака", – сказал Коктыш.

Уже всем понятно, что Иран намерен сопротивляться, и скоро у США не останется инструментов давления на него, кроме удара ядерным оружием, что, по словам политолога, фактически будет значить начало ядерной войны, развязанной Вашингтоном.
Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное
Все эти и другие риски президент США Дональд Трамп хорошо осознает, потому и принял решение поскорее договориться с Россией, считает он. После звонка президенту РФ Владимиру Путину американский лидер смог заявить о своем решении снять с некоторых стран санкции, касающиеся поставок нефти "для контроля над ценами", заметил Коктыш.
"Трампу нужно договариваться о том, что он отменит санкции с РФ, с российской нефти для того, чтобы компенсировать американские расчеты и что-то "выторговать" у Путина... И то, что предложил Путину Трамп – это вариант с сохранением лица потихоньку отсюда выйти", – сказал Коктыш.
По словам политолога, можно видеть, что Россия пытается потушить разгорающийся костер конфликта на Ближнем Востоке, однако говорить с уверенностью о том, что Трамп будет готов, например, предложить Ирану адекватные условия для мира и к нему все придет в рамках договоренностей с РФ в том числе, никак нельзя.
"США не слишком сильно демонстрировали и до Трампа готовность следовать своим обязательствам, а после - вопрос цены договоренностей остается вопросом открытым. Договориться с Трампом не проблема, вопрос – будут ли соглашения реализованы", – прокомментировал Коктыш.
По его мнению, на развитие событий во многом будет влиять и то, насколько США готовы сопротивляться давлению Израиля, который втягивает их в конфликт в угоду своим целям.
"И какие силы возобладают – мы не знаем. Это называется точка бифуркации, как в ситуации, когда два снаряда столкнулись и предсказать траекторию осколков либо уцелевших частей не может никто. Должно пройти какое-то время, чтобы стало понятно, что и куда летит, что получилось, а что нет", – резюмировал эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ
Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение
"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияПолитикаСШАРоссияИранОбострение между Ираном и СШАДональд ТрампВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
13:34Главный корпус СевГУ в Севастополе эвакуировали из-за угрозы минирования
13:31Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи
13:20Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
13:15В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
13:097,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
13:02В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
12:51Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
12:36Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура
12:22Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России
12:16"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране
12:03Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя
11:50В России начали проводить трансплантацию рук
11:26Белгородской области выделят полмиллиона рублей на закупку генераторов
11:15В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
11:05Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе
10:56В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти
10:50Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова
10:45Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение
10:33Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием
Лента новостейМолния