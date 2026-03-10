Рейтинг@Mail.ru
Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение
Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение
Европейские союзники США по НАТО не намерены помогать Белому дому в военной кампании против Ирана, тем самым мстя Вашингтону за нападки на Гренландию. Такое... РИА Новости Крым, 10.03.2026
малек дудаков
сша
мнения
иран
обострение между ираном и сша
нато
европа
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Европейские союзники США по НАТО не намерены помогать Белому дому в военной кампании против Ирана, тем самым мстя Вашингтону за нападки на Гренландию. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Как отметил эксперт, на фоне конфликта администрации Трампа с кабинетом лейбористов Лондон принял решение не отправлять один из двух своих авианосцев "Принц Уэльский" на Ближний Восток. Вместо этого корабль отправится в Арктику для участия в морских учениях НАТО."Европейцы буквально издеваются над Белым домом, завязшим в тяжелейшем конфликте в Персидском заливе. Приходить на помощь американцам они не собираются. Зачем, если можно спокойно проводить свои учения и с удовольствием мстить Трампу за все его нападки на Гренландию", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.Команда президента США Дональда Трампа в свою очередь использует позицию несговорчивых европейских столиц как еще одно оправдание своих провалов на Ближнем Востоке, добавил политолог."Виноваты уже все - нерешительные европейцы, требующие остановить войны арабы. Критика уже раздается и в адрес израильтян. Поиск козла отпущения набирает обороты", - заключил американист.Ранее The Wall Street Journal сообщил, что некоторые советники президента США Дональда Трампа призвали его найти выход из конфликта с Ираном как можно скорее на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую реакцию.Агрессия США и Израиля против ИранаСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также фактически заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.Позже стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".
РИА Новости Крым
Новости
Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение

Европа не собирается помогать США в конфликте с Ираном – политолог

10:45 10.03.2026
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertФлаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Европейские союзники США по НАТО не намерены помогать Белому дому в военной кампании против Ирана, тем самым мстя Вашингтону за нападки на Гренландию. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Как отметил эксперт, на фоне конфликта администрации Трампа с кабинетом лейбористов Лондон принял решение не отправлять один из двух своих авианосцев "Принц Уэльский" на Ближний Восток. Вместо этого корабль отправится в Арктику для участия в морских учениях НАТО.
"Европейцы буквально издеваются над Белым домом, завязшим в тяжелейшем конфликте в Персидском заливе. Приходить на помощь американцам они не собираются. Зачем, если можно спокойно проводить свои учения и с удовольствием мстить Трампу за все его нападки на Гренландию", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
Команда президента США Дональда Трампа в свою очередь использует позицию несговорчивых европейских столиц как еще одно оправдание своих провалов на Ближнем Востоке, добавил политолог.
"Виноваты уже все - нерешительные европейцы, требующие остановить войны арабы. Критика уже раздается и в адрес израильтян. Поиск козла отпущения набирает обороты", - заключил американист.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что некоторые советники президента США Дональда Трампа призвали его найти выход из конфликта с Ираном как можно скорее на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую реакцию.

Агрессия США и Израиля против Ирана

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также фактически заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.
Позже стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".
