Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ

Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ

2026-03-10

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Некоторые советники президента США Дональда Трампа призвали его найти выход из конфликта с Ираном как можно скорее, пишет Wall Street Journal.При этом, как заявили представители администрации Трампа, до тех пор, пока Иран продолжает атаковать страны Ближнего Востока, а Израиль по-прежнему готов бить по иранским целям, легкий выход США из конфликта маловероятен.По словам источников издания, Трамп не прекратит войну, пока не добьется удовлетворяющей его победы. Сам Трамп накануне пообещал, что операция будет завершена "довольно скоро". В то же время, заявил Трамп, если Тегеран остановит потоки нефти по Ормузскому проливу, США нанесут по Ирану в 20 раз более сильные удары, чем сейчас.Агрессия США и Израиля против ИранаСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также фактически заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.Позже стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем ВостокеПутин и Трамп провели телефонный разговор и обсудили Украину и ИранТрехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США

Новости

