Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Шесть мирных жителей погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.03.2026
брянск
обстрелы брянской области
брянская область
александр богомаз
атаки всу
происшествия
новости сво
новости
россия
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Богомаз сообщал о жертвах и раненных, однако не уточнял точное количество. Он также указал, что в Советском районе Брянска отмечено задымление продуктами горения и призвал горожан закрыть окна в помещения и не выходить на улицу.Он отметил, что находится на месте происшествия. Сотрудники МЧС сейчас работают над локализацией последствий и эвакуируют людей. Как сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, в больницы Брянска доставлены 35 пострадавших, часть из них - в тяжелом состоянии.Прокуратура Брянской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в результате ракетного удара, указали в ведомстве и добавили, что открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской областиПять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области30 мирных жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю
брянск
брянская область
россия
РИА Новости Крым
Новости
брянск, обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, атаки всу, происшествия, новости сво, новости, россия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску

В Брянске шесть человек погибли и 37 ранены при ракетном ударе ВСУ - губернатор

20:47 10.03.2026 (обновлено: 21:01 10.03.2026)
 
Спасатель МЧС. Архивное фото
Спасатель МЧС. Архивное фото
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Богомаз сообщал о жертвах и раненных, однако не уточнял точное количество. Он также указал, что в Советском районе Брянска отмечено задымление продуктами горения и призвал горожан закрыть окна в помещения и не выходить на улицу.

"В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены. Все доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - проинформировал губернатор.

Он отметил, что находится на месте происшествия. Сотрудники МЧС сейчас работают над локализацией последствий и эвакуируют людей.
Как сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, в больницы Брянска доставлены 35 пострадавших, часть из них - в тяжелом состоянии.

"По оперативным данным, в больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ. Часть из них - в тяжелом состоянии. Проводится первичный осмотр, диагностические и лечебные мероприятия", - цитирует помощника министра РИА Новости.

Прокуратура Брянской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в результате ракетного удара, указали в ведомстве и добавили, что открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших.
