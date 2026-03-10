https://crimea.ria.ru/20260310/shest-chelovek-pogibli-i-37-postradali-pri-raketnom-udare-vsu-po-bryansku-1153838657.html

Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Шесть мирных жителей погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Богомаз сообщал о жертвах и раненных, однако не уточнял точное количество. Он также указал, что в Советском районе Брянска отмечено задымление продуктами горения и призвал горожан закрыть окна в помещения и не выходить на улицу.Он отметил, что находится на месте происшествия. Сотрудники МЧС сейчас работают над локализацией последствий и эвакуируют людей. Как сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, в больницы Брянска доставлены 35 пострадавших, часть из них - в тяжелом состоянии.Прокуратура Брянской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в результате ракетного удара, указали в ведомстве и добавили, что открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших.

