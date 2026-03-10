https://crimea.ria.ru/20260310/sevastopolets-osuzhden-za-prizyvy-k-nasiliyu-i-terrorizmu-1153831536.html
Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
Россиянин осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Россиянин осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Суд установил, что 28 мая 2024 года подсудимый, находясь на территории Севастополя, под публикацией другого пользователя в интернете призывал к разрушению торговых центров в Белгородской области. Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам заключения в исправительной колонии общего режима, добавили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.Ранее сообщалось, что житель Крыма признан виновным в публичных призывах в социальных сетях к осуществлению насилия. Мужчина со своей личной страницы в Telegram разместил комментарии, содержащие призывы к насилию по отношению к русским.
Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
Севастополец осужден за призывы к насилию над бойцами СВО и атакам на Белгородскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Россиянин осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Суд установил, что 28 мая 2024 года подсудимый, находясь на территории Севастополя, под публикацией другого пользователя в интернете призывал к разрушению торговых центров в Белгородской области.
"18 августа 2024 года он также опубликовал текстовое сообщение с призывами к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих РФ в зоне проведения СВО", – сказано в сообщении.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам заключения в исправительной колонии общего режима, добавили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
Ранее сообщалось, что житель Крыма признан виновным в публичных призывах в социальных сетях к осуществлению насилия. Мужчина со своей личной страницы в Telegram разместил
комментарии, содержащие призывы к насилию по отношению к русским.
