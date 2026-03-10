Рейтинг@Mail.ru
Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/sevastopolets-osuzhden-za-prizyvy-k-nasiliyu-i-terrorizmu-1153831536.html
Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
Россиянин осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T17:26
2026-03-10T17:26
южный окружной военный суд
приговор
происшествия
антитеррор
правосудие
новости
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111064/23/1110642376_0:36:967:579_1920x0_80_0_0_eab6ec64e9ecd7006878854ffdd64ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Россиянин осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Суд установил, что 28 мая 2024 года подсудимый, находясь на территории Севастополя, под публикацией другого пользователя в интернете призывал к разрушению торговых центров в Белгородской области. Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам заключения в исправительной колонии общего режима, добавили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.Ранее сообщалось, что житель Крыма признан виновным в публичных призывах в социальных сетях к осуществлению насилия. Мужчина со своей личной страницы в Telegram разместил комментарии, содержащие призывы к насилию по отношению к русским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 летКрымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сетиЗадание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111064/23/1110642376_73:0:892:614_1920x0_80_0_0_9054d9ebe84e3f6305336758ce25c17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южный окружной военный суд, приговор, происшествия, антитеррор, правосудие, новости, севастополь
Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму

Севастополец осужден за призывы к насилию над бойцами СВО и атакам на Белгородскую область

17:26 10.03.2026
 
© Fotolia / Africa StudioМолоток судьи
Молоток судьи
© Fotolia / Africa Studio
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Россиянин осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Суд установил, что 28 мая 2024 года подсудимый, находясь на территории Севастополя, под публикацией другого пользователя в интернете призывал к разрушению торговых центров в Белгородской области.
"18 августа 2024 года он также опубликовал текстовое сообщение с призывами к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих РФ в зоне проведения СВО", – сказано в сообщении.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам заключения в исправительной колонии общего режима, добавили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
Ранее сообщалось, что житель Крыма признан виновным в публичных призывах в социальных сетях к осуществлению насилия. Мужчина со своей личной страницы в Telegram разместил комментарии, содержащие призывы к насилию по отношению к русским.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 лет
Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
 
Южный окружной военный судПриговорПроисшествияАнтитеррорПравосудиеНовостиСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день
18:13На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели
18:07Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы
17:56ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
17:41Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора
17:30Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали
17:26Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
17:11Воздушная тревога объявлена в Сочи – аэропорт остановил работу
16:55В Севастополе горят мастерские у гимназии №10 – эвакуированы 386 детей
16:50"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережной
16:42Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде
16:31Подросток умер на уроке в школе во Владивостоке
16:23Овации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без света
16:17ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
16:01Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
15:53Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану
15:47Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР
15:24Звезда Александра Зацепина: сто лет в музыке
15:14Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
15:06Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года
Лента новостейМолния