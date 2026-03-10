https://crimea.ria.ru/20260310/sevastopolets-osuzhden-za-prizyvy-k-nasiliyu-i-terrorizmu-1153831536.html

Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму

Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму

Россиянин осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-10T17:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Россиянин осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Суд установил, что 28 мая 2024 года подсудимый, находясь на территории Севастополя, под публикацией другого пользователя в интернете призывал к разрушению торговых центров в Белгородской области. Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам заключения в исправительной колонии общего режима, добавили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.Ранее сообщалось, что житель Крыма признан виновным в публичных призывах в социальных сетях к осуществлению насилия. Мужчина со своей личной страницы в Telegram разместил комментарии, содержащие призывы к насилию по отношению к русским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 летКрымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сетиЗадание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ

