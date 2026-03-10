https://crimea.ria.ru/20260310/sdaval-nazad-i-zadavil-pensionerku---v-krymu-budut-sudit-voditelya-1153818055.html
Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя
Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя
В Крыму водитель грузовика, который после разгрузки товара сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку, пойдет под суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму водитель грузовика, который после разгрузки товара сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку, пойдет под суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Травмы, полученные в результате ДТП, оказались для женщины смертельными, добавили в пресс-службе.Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в Евпаторийский горсуд, где будет рассмотрено по существу.Ранее во вторник в республиканском управлении Госавтоинспекции МВД сообщили, что на дорогах Крыма за первую неделю весны в ДТП погибли три человека, еще 22 травмированы, в том числе четверо несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салонеНетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человекаПодрезал попутку: жителя Крыма будут судить за смертельное ДТП
