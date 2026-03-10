Рейтинг@Mail.ru
Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя
Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя
В Крыму водитель грузовика, который после разгрузки товара сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку, пойдет под суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T12:03
2026-03-10T12:03
прокуратура республики крым
дтп в крыму и севастополе
происшествия
закон и право
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_32ed43f03c3ae234f1fbf0932bef0618.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму водитель грузовика, который после разгрузки товара сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку, пойдет под суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Травмы, полученные в результате ДТП, оказались для женщины смертельными, добавили в пресс-службе.Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в Евпаторийский горсуд, где будет рассмотрено по существу.Ранее во вторник в республиканском управлении Госавтоинспекции МВД сообщили, что на дорогах Крыма за первую неделю весны в ДТП погибли три человека, еще 22 травмированы, в том числе четверо несовершеннолетних.
прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе, происшествия, закон и право, новости крыма, крым
Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя

В Крыму под суд пойдет водитель грузовика за гибель пенсионерки

12:03 10.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму водитель грузовика, который после разгрузки товара сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку, пойдет под суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Предварительным следствием установлено, что в декабре 2025 года мужчина, управляя грузовым автомобилем марки "ГАЗ", двигаясь задним ходом после разгрузки товара в магазине в поселке Новоозерное, совершил наезд на пенсионерку, проходившую проезжую часть за автомобилем", - говорится в сообщении.
Травмы, полученные в результате ДТП, оказались для женщины смертельными, добавили в пресс-службе.
Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в Евпаторийский горсуд, где будет рассмотрено по существу.
Ранее во вторник в республиканском управлении Госавтоинспекции МВД сообщили, что на дорогах Крыма за первую неделю весны в ДТП погибли три человека, еще 22 травмированы, в том числе четверо несовершеннолетних.
