Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года
Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года
С 2023 года Сбер открыл 35 полноформатных отделений в 22 населенных пунктах Крыма, наибольшее количество точек присутствия - в Симферополе, Севастополе и Ялте,... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. С 2023 года Сбер открыл 35 полноформатных отделений в 22 населенных пунктах Крыма, наибольшее количество точек присутствия - в Симферополе, Севастополе и Ялте, сообщает пресс-служба банка.Кроме того, с начала 2026 года в городе Ялта, а также в поселках городского типа Черноморское и Приморский начали работу три новых офиса.Так, в феврале Сбер запустил два мобильных офиса. Специализированные автомобили выезжают в шесть населенных пунктов, где банк еще не представлен полноформатными отделениями. Здесь клиенты могут получить базовые финансовые услуги.Воспользоваться услугами Сбера можно и в МФЦ – в 15 городах и поселках Республики Крым. А для тех, кто не может лично посетить офис или точку присутствия менеджера в МФЦ, в пяти городах полуострова работают менеджеры выездного сервиса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. С 2023 года Сбер открыл 35 полноформатных отделений в 22 населенных пунктах Крыма, наибольшее количество точек присутствия - в Симферополе, Севастополе и Ялте, сообщает пресс-служба банка.
Кроме того, с начала 2026 года в городе Ялта, а также в поселках городского типа Черноморское и Приморский начали работу три новых офиса.
"Сбер в Крыму и Севастополе сегодня – это 35 офисов, куда ежедневно приходит более 6 тысяч клиентов. Отмечу, что уже более 80% сотрудников в наших офисах – крымчане, жители тех городов и районов, где они работают. Это помогает легче находить контакт с клиентами, ведь сотрудники знают потребности и запросы местных жителей. В 2026 году мы продолжим расширение розничной сети. Продолжаем и работу с выездными форматами", - отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров.
Так, в феврале Сбер запустил два мобильных офиса. Специализированные автомобили выезжают в шесть населенных пунктов, где банк еще не представлен полноформатными отделениями. Здесь клиенты могут получить базовые финансовые услуги.
Воспользоваться услугами Сбера можно и в МФЦ – в 15 городах и поселках Республики Крым. А для тех, кто не может лично посетить офис или точку присутствия менеджера в МФЦ, в пяти городах полуострова работают менеджеры выездного сервиса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.