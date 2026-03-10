https://crimea.ria.ru/20260310/sber-otkryl-35-ofisov-v-krymu-i-sevastopole-s-2023-goda-1153824798.html

Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года

Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года

С 2023 года Сбер открыл 35 полноформатных отделений в 22 населенных пунктах Крыма, наибольшее количество точек присутствия - в Симферополе, Севастополе и Ялте,... РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. С 2023 года Сбер открыл 35 полноформатных отделений в 22 населенных пунктах Крыма, наибольшее количество точек присутствия - в Симферополе, Севастополе и Ялте, сообщает пресс-служба банка.Кроме того, с начала 2026 года в городе Ялта, а также в поселках городского типа Черноморское и Приморский начали работу три новых офиса.Так, в феврале Сбер запустил два мобильных офиса. Специализированные автомобили выезжают в шесть населенных пунктов, где банк еще не представлен полноформатными отделениями. Здесь клиенты могут получить базовые финансовые услуги.Воспользоваться услугами Сбера можно и в МФЦ – в 15 городах и поселках Республики Крым. А для тех, кто не может лично посетить офис или точку присутствия менеджера в МФЦ, в пяти городах полуострова работают менеджеры выездного сервиса.

2026

