Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В связи с несвоевременным началом работ по восстановлению подпорной стены на дороге "Судак – Новый Свет" прокуратура Крыма внесла представление в адрес Службы автомобильных дорог РК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.4 февраля на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена. 5 февраля сообщалось, что восстановительные работы после частичного обвала подпорной стены начались, введено реверсивное движение.Ход восстановительных работ находится на контроле прокуратуры.Ранее по поручению прокуратуры республики была организована проверка по факту частичного обрушения подпорной стены в районе поселка Новый Свет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорогНа трассе Симферополь – Ялта введен реверс из-за ремонта мостаНа востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук

