Рейтинг@Mail.ru
Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/rukhnuvshuyu-dorogu-v-novom-svete-ne-otremontirovali-vovremya---prokuratura-1153821051.html
Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура
Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура
В связи с несвоевременным началом работ по восстановлению подпорной стены на дороге "Судак – Новый Свет" прокуратура Крыма внесла представление в адрес Службы... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T12:36
2026-03-10T12:40
дороги крыма
судак
новый свет
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153817527_0:105:756:530_1920x0_80_0_0_699b348f7fc879a15e054dc1203d3471.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В связи с несвоевременным началом работ по восстановлению подпорной стены на дороге "Судак – Новый Свет" прокуратура Крыма внесла представление в адрес Службы автомобильных дорог РК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.4 февраля на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена. 5 февраля сообщалось, что восстановительные работы после частичного обвала подпорной стены начались, введено реверсивное движение.Ход восстановительных работ находится на контроле прокуратуры.Ранее по поручению прокуратуры республики была организована проверка по факту частичного обрушения подпорной стены в районе поселка Новый Свет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорогНа трассе Симферополь – Ялта введен реверс из-за ремонта мостаНа востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук
судак
новый свет
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153817527_0:0:708:530_1920x0_80_0_0_17a26a8c84349deede755f4413c5c243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дороги крыма, судак, новый свет, прокуратура республики крым, крым, новости крыма
Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура

Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - делом занялась прокуратура

12:36 10.03.2026 (обновлено: 12:40 10.03.2026)
 
© Прокуратура КрымаВ районе поселка Новый Свет частично обрушилась подпорная стена на автодороге
В районе поселка Новый Свет частично обрушилась подпорная стена на автодороге
© Прокуратура Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В связи с несвоевременным началом работ по восстановлению подпорной стены на дороге "Судак – Новый Свет" прокуратура Крыма внесла представление в адрес Службы автомобильных дорог РК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
4 февраля на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена. 5 февраля сообщалось, что восстановительные работы после частичного обвала подпорной стены начались, введено реверсивное движение.

"В связи с несвоевременным началом проведения ремонтных работ прокуратура города в адрес "Службы автомобильных дорог" внесла представление, которое находится на рассмотрении", –говорится в сообщении.

Ход восстановительных работ находится на контроле прокуратуры.
Ранее по поручению прокуратуры республики была организована проверка по факту частичного обрушения подпорной стены в районе поселка Новый Свет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорог
На трассе Симферополь – Ялта введен реверс из-за ремонта моста
На востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук
 
Дороги КрымаСудакНовый СветПрокуратура Республики КрымКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
13:34Главный корпус СевГУ в Севастополе эвакуировали из-за угрозы минирования
13:31Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи
13:20Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
13:15В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
13:097,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
13:02В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
12:51Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
12:36Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура
12:22Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России
12:16"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране
12:03Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя
11:50В России начали проводить трансплантацию рук
11:26Белгородской области выделят полмиллиона рублей на закупку генераторов
11:15В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
11:05Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе
10:56В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти
10:50Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова
10:45Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение
10:33Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием
Лента новостейМолния