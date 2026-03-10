Рейтинг@Mail.ru
Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/rossiya-razgromila-ispolzuemye-vsu-obekty-na-ukraine--1153821285.html
Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
Армия России нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам хранения, подготовки и запуска РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T12:51
2026-03-10T12:51
россия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70317080fbe2ce70b433b2c6d66100c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2a272a63fad43da4f5f32689b5077af9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф
Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине

Армия России разгромила используемые ВСУ объекты инфраструктуры и места хранения БПЛА

12:51 10.03.2026
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
13:34Главный корпус СевГУ в Севастополе эвакуировали из-за угрозы минирования
13:31Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи
13:20Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
13:15В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
13:097,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
13:02В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
12:51Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
12:36Рухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратура
12:22Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы России
12:16"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране
12:03Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителя
11:50В России начали проводить трансплантацию рук
11:26Белгородской области выделят полмиллиона рублей на закупку генераторов
11:15В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
11:05Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе
10:56В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти
10:50Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова
10:45Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение
10:33Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием
Лента новостейМолния