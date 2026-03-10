https://crimea.ria.ru/20260310/rossiya-razgromila-ispolzuemye-vsu-obekty-na-ukraine--1153821285.html
Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
Армия России нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам хранения, подготовки и запуска РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T12:51
2026-03-10T12:51
2026-03-10T12:51
россия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70317080fbe2ce70b433b2c6d66100c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2a272a63fad43da4f5f32689b5077af9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф
Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
Армия России разгромила используемые ВСУ объекты инфраструктуры и места хранения БПЛА