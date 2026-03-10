https://crimea.ria.ru/20260310/rospotrebnadzor-oproverg-riski-vesennego-nashestviya-komarov-1153839114.html

Роспотребнадзор опроверг риски весеннего "нашествия комаров"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Снежная зима сама по себе не является гарантией активного роста популяции комаров и клещей и не может стать причиной весеннего "нашествия комаров". Об этом заявили в Роспотребнадзоре.Как уточняют в пресс-службе, затяжная и холодная весна может привести к смещению сроков активности клещей на более поздние периоды, а быстрое пересыхание временных водоемов, которые необходимы для развития личинок комаров, может прервать их жизненный цикл, снизив ожидаемый прирост популяции. Наиболее благоприятные условия для формирования массовой ранней популяции комаров и досрочного выхода клещей складываются при теплой и влажной весне. Для комаров решающее значение имеют погодные условия в мае и начале июня, отметили специалисты."Роспотребнадзор проводит регулярный мониторинг численности и географического распространения комаров по всей стране… для принятия своевременных мер по регулированию популяций насекомых. Важно отметить, что комары, обитающие на территории России, как правило, не представляют высоких эпидемиологических рисков и не являются переносчиками опасных тропических лихорадок", – подчеркнули в ведомстве.Ранее доцент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат биологических наук Александр Стрюков рассказал РИА Новости Крым, что этой весной в Крыму не исключены вспышки численности комаров из-за обильных зимних осадков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан предупредили об активизации клещейКак комары выбирают жертв: врач раскрыла секрет насекомыхЧем опасен комариный укус – мнение экспертов

