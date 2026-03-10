Рейтинг@Mail.ru
"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережной
https://crimea.ria.ru/20260310/razdeli-promenad-v-feodosii-ukrali-ograzhdeniya-s-naberezhnoy-1153829997.html
"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережной
"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережной - РИА Новости Крым, 10.03.2026
"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережной
В Феодосии украли чугунное ограждение на Новой набережной. Как сообщил во вторник глава администрации города Владимир Ким, элементы конструкции уже нашли, а... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии украли чугунное ограждение на Новой набережной. Как сообщил во вторник глава администрации города Владимир Ким, элементы конструкции уже нашли, а похитителей устанавливают.По его данным, похищенное ограждение нашли в пункте приема металла. В рамках благоустройства набережной демонтированные участки установят на свои места.Сейчас в Феодосии ведутся работы по благоустройству набережной, строители освобождают спуски к морю от торговых объектов, частично перекладывают плиточное покрытие, ведут замену теневых навесов, планируется восстановить работу двух фонтанов.
"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережной

В Феодосии украли чугунное ограждение на Новой набережной – власти

16:50 10.03.2026
 
© РИА Новости Крым
Набережная Феодосии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии украли чугунное ограждение на Новой набережной. Как сообщил во вторник глава администрации города Владимир Ким, элементы конструкции уже нашли, а похитителей устанавливают.
"Руководством учреждения "Феодосийская служба благоустройства" подано заявление в городской отдел полиции с просьбой провести проверку по факту кражи части чугунного ограждения, расположенного на Новой набережной в Феодосии", – проинформировал Ким.
По его данным, похищенное ограждение нашли в пункте приема металла. В рамках благоустройства набережной демонтированные участки установят на свои места.
Сейчас в Феодосии ведутся работы по благоустройству набережной, строители освобождают спуски к морю от торговых объектов, частично перекладывают плиточное покрытие, ведут замену теневых навесов, планируется восстановить работу двух фонтанов.
