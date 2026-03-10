https://crimea.ria.ru/20260310/razdeli-promenad-v-feodosii-ukrali-ograzhdeniya-s-naberezhnoy-1153829997.html
"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережной
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии украли чугунное ограждение на Новой набережной. Как сообщил во вторник глава администрации города Владимир Ким, элементы конструкции уже нашли, а похитителей устанавливают.По его данным, похищенное ограждение нашли в пункте приема металла. В рамках благоустройства набережной демонтированные участки установят на свои места.Сейчас в Феодосии ведутся работы по благоустройству набережной, строители освобождают спуски к морю от торговых объектов, частично перекладывают плиточное покрытие, ведут замену теневых навесов, планируется восстановить работу двух фонтанов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкцииНа подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в СимферополеФотофакт: в парке им. Гагарина неизвестные "облагородили" скамейки
