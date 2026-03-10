Работа НАК имеет особое значение на фоне глобальных вызовов - Путин

https://crimea.ria.ru/20260310/rabota-nak-imeet-osoboe-znachenie-na-fone-globalnykh-vyzovov---putin-1153814981.html

национальный антитеррористический комитет (нак).

владимир путин (политик)

антитеррор

россия

безопасность

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В условиях обострения глобальных вызовов и проведения специальной военной операции работа Национального антитеррористического комитета (НАК) имеет особое значение. Об этом, поздравляя ведомство с 20-летием образования, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что во многом благодаря профессионализму сотрудников НАК повысилась слаженность действий спецслужб и правоохранительных ведомств, а также координация федеральных и региональных органов власти в сфере предотвращения и профилактики терактов.В становлении и развитии в России общегосударственной системы противодействия терроризму этому комитету отведена ключевая роль. Члены комитета и сотрудники его структурных подразделений готовы решать сложные и ответственные задачи, что уже не раз доказывали, отметил президент, выразив уверенность, что сотрудники комитета впредь будут добросовестно выполнять возложенные на них обязанности и честно служить Родине.За прошлый год российские спецслужбы ликвидировали 24 террористов и задержали более двух тысяч бандитов и их пособников, сообщал директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАКФСБ предотвратила теракт в административном здании на СтавропольеПутин поручил усилить меры безопасности в России

