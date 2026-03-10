https://crimea.ria.ru/20260310/rabota-nak-imeet-osoboe-znachenie-na-fone-globalnykh-vyzovov---putin-1153814981.html
Работа НАК имеет особое значение на фоне глобальных вызовов - Путин
Работа НАК имеет особое значение на фоне глобальных вызовов - Путин - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Работа НАК имеет особое значение на фоне глобальных вызовов - Путин
В условиях обострения глобальных вызовов и проведения специальной военной операции работа Национального антитеррористического комитета (НАК) имеет особое... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T10:14
2026-03-10T10:14
2026-03-10T10:14
национальный антитеррористический комитет (нак).
владимир путин (политик)
антитеррор
россия
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/03/1135372385_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_d536166740d6e2d21418521daeb36ef4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В условиях обострения глобальных вызовов и проведения специальной военной операции работа Национального антитеррористического комитета (НАК) имеет особое значение. Об этом, поздравляя ведомство с 20-летием образования, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что во многом благодаря профессионализму сотрудников НАК повысилась слаженность действий спецслужб и правоохранительных ведомств, а также координация федеральных и региональных органов власти в сфере предотвращения и профилактики терактов.В становлении и развитии в России общегосударственной системы противодействия терроризму этому комитету отведена ключевая роль. Члены комитета и сотрудники его структурных подразделений готовы решать сложные и ответственные задачи, что уже не раз доказывали, отметил президент, выразив уверенность, что сотрудники комитета впредь будут добросовестно выполнять возложенные на них обязанности и честно служить Родине.За прошлый год российские спецслужбы ликвидировали 24 террористов и задержали более двух тысяч бандитов и их пособников, сообщал директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАКФСБ предотвратила теракт в административном здании на СтавропольеПутин поручил усилить меры безопасности в России
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/03/1135372385_150:0:1734:1188_1920x0_80_0_0_fe938a3a5e1e5a127378ab7306884851.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет (нак)., владимир путин (политик), антитеррор, россия, безопасность, новости
Работа НАК имеет особое значение на фоне глобальных вызовов - Путин
НАК играет особую роль в развитии системы противодействия терроризму в России - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В условиях обострения глобальных вызовов и проведения специальной военной операции работа Национального антитеррористического комитета (НАК) имеет особое значение. Об этом, поздравляя ведомство с 20-летием образования, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня в условиях обострения глобальных вызовов, проведения специальной военной операции ваша работа имеет особое значение. Важно и впредь укреплять кадровый, организационный потенциал НАКа, совершенствовать профильное законодательство, активно внедрять новые формы и методы борьбы с террористическими угрозами, надежно обеспечивать безопасность объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания граждан", - говорится в поздравительной телеграмме.
Путин отметил, что во многом благодаря профессионализму сотрудников НАК повысилась слаженность действий спецслужб и правоохранительных ведомств, а также координация федеральных и региональных органов власти в сфере предотвращения и профилактики терактов.
В становлении и развитии в России общегосударственной системы противодействия терроризму этому комитету отведена ключевая роль. Члены комитета и сотрудники его структурных подразделений готовы решать сложные и ответственные задачи, что уже не раз доказывали, отметил президент, выразив уверенность, что сотрудники комитета впредь будут добросовестно выполнять возложенные на них обязанности и честно служить Родине.
За прошлый год российские спецслужбы ликвидировали 24 террористов
и задержали более двух тысяч бандитов и их пособников, сообщал директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: