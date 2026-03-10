Рейтинг@Mail.ru
Работа НАК имеет особое значение на фоне глобальных вызовов - Путин
Работа НАК имеет особое значение на фоне глобальных вызовов - Путин
Работа НАК имеет особое значение на фоне глобальных вызовов - Путин - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Работа НАК имеет особое значение на фоне глобальных вызовов - Путин
В условиях обострения глобальных вызовов и проведения специальной военной операции работа Национального антитеррористического комитета (НАК) имеет особое... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В условиях обострения глобальных вызовов и проведения специальной военной операции работа Национального антитеррористического комитета (НАК) имеет особое значение. Об этом, поздравляя ведомство с 20-летием образования, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что во многом благодаря профессионализму сотрудников НАК повысилась слаженность действий спецслужб и правоохранительных ведомств, а также координация федеральных и региональных органов власти в сфере предотвращения и профилактики терактов.В становлении и развитии в России общегосударственной системы противодействия терроризму этому комитету отведена ключевая роль. Члены комитета и сотрудники его структурных подразделений готовы решать сложные и ответственные задачи, что уже не раз доказывали, отметил президент, выразив уверенность, что сотрудники комитета впредь будут добросовестно выполнять возложенные на них обязанности и честно служить Родине.За прошлый год российские спецслужбы ликвидировали 24 террористов и задержали более двух тысяч бандитов и их пособников, сообщал директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ).
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В условиях обострения глобальных вызовов и проведения специальной военной операции работа Национального антитеррористического комитета (НАК) имеет особое значение. Об этом, поздравляя ведомство с 20-летием образования, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня в условиях обострения глобальных вызовов, проведения специальной военной операции ваша работа имеет особое значение. Важно и впредь укреплять кадровый, организационный потенциал НАКа, совершенствовать профильное законодательство, активно внедрять новые формы и методы борьбы с террористическими угрозами, надежно обеспечивать безопасность объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания граждан", - говорится в поздравительной телеграмме.
Путин отметил, что во многом благодаря профессионализму сотрудников НАК повысилась слаженность действий спецслужб и правоохранительных ведомств, а также координация федеральных и региональных органов власти в сфере предотвращения и профилактики терактов.
В становлении и развитии в России общегосударственной системы противодействия терроризму этому комитету отведена ключевая роль. Члены комитета и сотрудники его структурных подразделений готовы решать сложные и ответственные задачи, что уже не раз доказывали, отметил президент, выразив уверенность, что сотрудники комитета впредь будут добросовестно выполнять возложенные на них обязанности и честно служить Родине.
За прошлый год российские спецслужбы ликвидировали 24 террористов и задержали более двух тысяч бандитов и их пособников, сообщал директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ).
