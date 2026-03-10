https://crimea.ria.ru/20260310/pyat-chelovek-stali-zhertvami-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1153824091.html
Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области
Один мужчина погиб и еще четверо человек получили ранения из-за атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям и селам в Херсонской области за последние сутки. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2026
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
атаки всу
новости
новости сво
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб и еще четверо человек получили ранения из-за атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям и селам в Херсонской области за последние сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, украинские боевики ударили по легковушке в Новой Збурьевке, ранения получил 49-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в Скадовск. А в селе Райское Новокаховского городского округа от огня вражеской артиллерии пострадали два мирных жителя - женщина 1995 года рождения и мужчина 1994 года рождения, они госпитализированы в Каховскую больницу, уточнил Сальдо.В течение суток противник атаковал дронами Алешки, Великую Кардашинку, Голую Пристань, Горностаевку, Казачьи Лагеря, Кардашинку, Корсунку, Костогрызово, Крынки, Малые Копани, Масловку, Нечаево, Новую Маячку, Песчаное, Песчановку, Подлесное, Подстепное, Раденск, Скадовск, Солонцы, Старую Збурьевку, Таврийское и Черноморское. В селе Виноградово обстрел повредил кровлю частного дома, перечислил руководитель.Ранее в Херсонской области в результате атак ВСУ один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям. В минувшую пятницу в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать — ранены. Двое пострадавших мужчин 1954 и 1962 годов рождения были эвакуированы в Крым. По данным минздрава республики, состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Херсонской области один человек погиб и четверо пострадали из-за ударов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб и еще четверо человек получили ранения из-за атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям и селам в Херсонской области за последние сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Возле села Коробки Каховского МО в результате сброса с БПЛА загорелся легковой автомобиль — погиб мужчина, его личность устанавливается. Ранения получила женщина 1985 года рождения, госпитализирована в Каховскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, украинские боевики ударили по легковушке в Новой Збурьевке, ранения получил 49-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в Скадовск. А в селе Райское Новокаховского городского округа от огня вражеской артиллерии пострадали два мирных жителя - женщина 1995 года рождения и мужчина 1994 года рождения, они госпитализированы в Каховскую больницу, уточнил Сальдо.
В течение суток противник атаковал дронами Алешки, Великую Кардашинку, Голую Пристань, Горностаевку, Казачьи Лагеря, Кардашинку, Корсунку, Костогрызово, Крынки, Малые Копани, Масловку, Нечаево, Новую Маячку, Песчаное, Песчановку, Подлесное, Подстепное, Раденск, Скадовск, Солонцы, Старую Збурьевку, Таврийское и Черноморское. В селе Виноградово обстрел повредил кровлю частного дома, перечислил руководитель.
Ранее в Херсонской области в результате атак ВСУ один мужчина погиб
и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям. В минувшую пятницу в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов
на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать — ранены. Двое пострадавших мужчин 1954 и 1962 годов рождения были эвакуированы в Крым
. По данным минздрава республики, состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести.
