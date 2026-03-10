https://crimea.ria.ru/20260310/pyat-chelovek-stali-zhertvami-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1153824091.html

Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области

Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области

Один мужчина погиб и еще четверо человек получили ранения из-за атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям и селам в Херсонской области за последние сутки. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-10T14:40

2026-03-10T14:40

2026-03-10T14:40

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

атаки всу

новости

новости сво

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152320205_0:288:960:828_1920x0_80_0_0_51124e7c3c6a7096df33b4e80482c548.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб и еще четверо человек получили ранения из-за атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям и селам в Херсонской области за последние сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, украинские боевики ударили по легковушке в Новой Збурьевке, ранения получил 49-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в Скадовск. А в селе Райское Новокаховского городского округа от огня вражеской артиллерии пострадали два мирных жителя - женщина 1995 года рождения и мужчина 1994 года рождения, они госпитализированы в Каховскую больницу, уточнил Сальдо.В течение суток противник атаковал дронами Алешки, Великую Кардашинку, Голую Пристань, Горностаевку, Казачьи Лагеря, Кардашинку, Корсунку, Костогрызово, Крынки, Малые Копани, Масловку, Нечаево, Новую Маячку, Песчаное, Песчановку, Подлесное, Подстепное, Раденск, Скадовск, Солонцы, Старую Збурьевку, Таврийское и Черноморское. В селе Виноградово обстрел повредил кровлю частного дома, перечислил руководитель.Ранее в Херсонской области в результате атак ВСУ один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям. В минувшую пятницу в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать — ранены. Двое пострадавших мужчин 1954 и 1962 годов рождения были эвакуированы в Крым. По данным минздрава республики, состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, новости, новости сво, происшествия