ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 10.03.2026
ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
Средства противовоздушной обороны в течение дня во вторник сбили над регионами России 35 вражеских беспилотников, в том числе 10 – над Крымом и Азовским морем... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T16:17
2026-03-10T16:17
2026-03-10T16:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение дня во вторник сбили над регионами России 35 вражеских беспилотников, в том числе 10 – над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, 21 дрон сбит над Белгородской областью, по два БПЛА – над Краснодарским краем и Курской областью.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в течение минувшей ночи средства ПВО сбили над Крымом девять вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
16:17 10.03.2026 (обновлено: 16:31 10.03.2026)