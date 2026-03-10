Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 10.03.2026
ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 10.03.2026
ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
Средства противовоздушной обороны в течение дня во вторник сбили над регионами России 35 вражеских беспилотников, в том числе 10 – над Крымом и Азовским морем... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T16:17
2026-03-10T16:31
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140534466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06eeb5146ec298a0846255faae9bb4f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение дня во вторник сбили над регионами России 35 вражеских беспилотников, в том числе 10 – над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, 21 дрон сбит над Белгородской областью, по два БПЛА – над Краснодарским краем и Курской областью.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в течение минувшей ночи средства ПВО сбили над Крымом девять вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем

ПВО сбила 10 украинских БПЛА над Крымом и Азовским морем - Минобороны

16:17 10.03.2026 (обновлено: 16:31 10.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение дня во вторник сбили над регионами России 35 вражеских беспилотников, в том числе 10 – над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"10 марта с 08:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: …девять БПЛА - над территорией Республики Крым, один БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, 21 дрон сбит над Белгородской областью, по два БПЛА – над Краснодарским краем и Курской областью.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в течение минувшей ночи средства ПВО сбили над Крымом девять вражеских беспилотников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОАтака ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 годаМинистерство обороны РФАтаки ВСУ на Крым
 
Лента новостейМолния