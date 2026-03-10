Рейтинг@Mail.ru
ПВО отражает атаку на Сочи - РИА Новости Крым, 10.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260310/pvo-otrazhaet-ataku-na-sochi-1153835554.html
ПВО отражает атаку на Сочи
ПВО отражает атаку на Сочи - РИА Новости Крым, 10.03.2026
ПВО отражает атаку на Сочи
Средства противовоздушной обороны отражают беспилотную атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 10.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны отражают беспилотную атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.На территории Сочи ранее была объявлена угроза беспилотной атаки. Временно приостановил работу сочинский аэропорт.Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским моремНад Крымом сбили девять беспилотников ВСУЕще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
сочи, пво, андрей прошунин, безопасность, атаки всу, кубань, краснодарский край, происшествия, новости сво, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны отражают беспилотную атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.
На территории Сочи ранее была объявлена угроза беспилотной атаки. Временно приостановил работу сочинский аэропорт.

"В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.

Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности.
