Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием
Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора и Народного артиста России Александра Зацепина с 100-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора и Народного артиста России Александра Зацепина с 100-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Глава государства выразил искреннюю радость, что столь впечатляющий юбилей композитор встречает на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников.Владимир Путин подчеркнул, что Александр Зацепин по-прежнему дарит любителям музыкального искусства свой талант и новые замечательные произведения.Александр Зацепин был удостоен различных званий и наград. В 1997 году он стал заслуженным деятелем искусств РФ, в 2003 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. В 2011 году за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность композитор был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году он был удостоен Премии дружбы народов "Белые журавли России".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием

Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летним юбилеем

10:33 10.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и композитор Александр Зацепин
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора и Народного артиста России Александра Зацепина с 100-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства выразил искреннюю радость, что столь впечатляющий юбилей композитор встречает на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников.
"Сердечно поздравляю вас со 100-летием со дня рождения. С огромным удовольствием присоединяюсь к теплым словам, звучащим сегодня в ваш адрес, и от души желаю крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго", - говорится в поздравительной телеграмме.
Владимир Путин подчеркнул, что Александр Зацепин по-прежнему дарит любителям музыкального искусства свой талант и новые замечательные произведения.
Александр Зацепин был удостоен различных званий и наград. В 1997 году он стал заслуженным деятелем искусств РФ, в 2003 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. В 2011 году за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность композитор был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году он был удостоен Премии дружбы народов "Белые журавли России".
Владимир Путин (политик)ЮбилейНовостиМузыкаКультура
 
