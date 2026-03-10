https://crimea.ria.ru/20260310/putin-pozdravil-kompozitora-zatsepina-so-100-letiem-1153815914.html

Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием

Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора и Народного артиста России Александра Зацепина с 100-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора и Народного артиста России Александра Зацепина с 100-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Глава государства выразил искреннюю радость, что столь впечатляющий юбилей композитор встречает на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников.Владимир Путин подчеркнул, что Александр Зацепин по-прежнему дарит любителям музыкального искусства свой талант и новые замечательные произведения.Александр Зацепин был удостоен различных званий и наград. В 1997 году он стал заслуженным деятелем искусств РФ, в 2003 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. В 2011 году за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность композитор был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году он был удостоен Премии дружбы народов "Белые журавли России".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

