Рейтинг@Mail.ru
Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/pozhar-v-masterskikh-u-gimnazii-10-v-sevastopole-likvidirovali-1153831705.html
Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали
Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали
Пожар, охвативший мастерские у гимназии № 10 в Севастополе, ликвидирован. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T17:30
2026-03-10T17:30
севастополь
пожар
мчс севастополя
происшествия
новости севастополя
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153830443_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a74ae2c51eb7098fb55401a8a5bd3722.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Пожар, охвативший мастерские у гимназии № 10 в Севастополе, ликвидирован. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Во вторник около 16.00 в Севастополе вспыхнул пожар в здании мастерских рядом с гимназией №10. Огонь охватил 30 "квадратов". Из учебного корпуса школы были эвакуированы 386 школьников и 20 учителей. Погибших и пострадавших нет. С огнем боролись 38 специалистов и семь автомобилей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили спасатели.Накануне сообщалось, что в Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вспыхнул лесной пожарВ Краснодаре тушат пожар на площади 2,5 тысячи "квадратов"В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153830443_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_4e2a422e63f57958ff5d9274cf4fb116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя, школа
Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали

В Севастополе потушили пожар в мастерских у гимназии № 10 – МЧС

17:30 10.03.2026
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе горят мастерские на территории гимназии №10
В Севастополе горят мастерские на территории гимназии №10
© МЧС Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Пожар, охвативший мастерские у гимназии № 10 в Севастополе, ликвидирован. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Во вторник около 16.00 в Севастополе вспыхнул пожар в здании мастерских рядом с гимназией №10. Огонь охватил 30 "квадратов". Из учебного корпуса школы были эвакуированы 386 школьников и 20 учителей. Погибших и пострадавших нет.
"Пожар ликвидирован полностью в 17:07", – сказано в сообщении.
С огнем боролись 38 специалистов и семь автомобилей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили спасатели.
Накануне сообщалось, что в Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму вспыхнул лесной пожар
В Краснодаре тушат пожар на площади 2,5 тысячи "квадратов"
В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
 
СевастопольПожарМЧС СевастополяПроисшествияНовости СевастополяШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день
18:13На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели
18:07Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы
17:56ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
17:41Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора
17:30Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали
17:26Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
17:11Воздушная тревога объявлена в Сочи – аэропорт остановил работу
16:55В Севастополе горят мастерские у гимназии №10 – эвакуированы 386 детей
16:50"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережной
16:42Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде
16:31Подросток умер на уроке в школе во Владивостоке
16:23Овации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без света
16:17ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
16:01Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
15:53Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану
15:47Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР
15:24Звезда Александра Зацепина: сто лет в музыке
15:14Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
15:06Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года
Лента новостейМолния