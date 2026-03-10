https://crimea.ria.ru/20260310/pozhar-v-masterskikh-u-gimnazii-10-v-sevastopole-likvidirovali-1153831705.html

Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали

Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали

Пожар, охвативший мастерские у гимназии № 10 в Севастополе, ликвидирован. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Пожар, охвативший мастерские у гимназии № 10 в Севастополе, ликвидирован. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Во вторник около 16.00 в Севастополе вспыхнул пожар в здании мастерских рядом с гимназией №10. Огонь охватил 30 "квадратов". Из учебного корпуса школы были эвакуированы 386 школьников и 20 учителей. Погибших и пострадавших нет. С огнем боролись 38 специалистов и семь автомобилей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили спасатели.Накануне сообщалось, что в Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вспыхнул лесной пожарВ Краснодаре тушат пожар на площади 2,5 тысячи "квадратов"В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

