Подросток умер на уроке в школе во Владивостоке
15-летний подросток умер в одной из школ Владивостока, обстоятельства смерти ребенка устанавливаются. Об этом сообщает прокуратура Приморского края. РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. 15-летний подросток умер в одной из школ Владивостока, обстоятельства смерти ребенка устанавливаются. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и даст оценку законности итогового решения, добавили в ведомстве.
