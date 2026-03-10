Рейтинг@Mail.ru
Подросток умер на уроке в школе во Владивостоке - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Подросток умер на уроке в школе во Владивостоке
Подросток умер на уроке в школе во Владивостоке - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Подросток умер на уроке в школе во Владивостоке
15-летний подросток умер в одной из школ Владивостока, обстоятельства смерти ребенка устанавливаются. Об этом сообщает прокуратура Приморского края. РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. 15-летний подросток умер в одной из школ Владивостока, обстоятельства смерти ребенка устанавливаются. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
Подросток умер на уроке в школе во Владивостоке

Во Владивостоке 15-летний школьник умер на уроке – прокуратура

16:31 10.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. 15-летний подросток умер в одной из школ Владивостока, обстоятельства смерти ребенка устанавливаются. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
"По предварительной информации, в вечернее время 10 марта в одной из школ Владивостока 15-летнему мальчику стало плохо. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, констатировала смерть несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и даст оценку законности итогового решения, добавили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Лента новостейМолния