Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР

15:47 10.03.2026
2026-03-10T15:47
2026-03-10T15:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Часть территории Донецкой Народной Республики, которая пока остается под контролем киевского режима, сократилась с 25% до 15-17% за последние полгода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным."Примерно 17%, в этих пределах", - ответил глава ДНР.Президент также отметил, что хотя Донецкой Народной Республике за последние годы был нанесен колоссальный ущерб, восстановление региона идет довольно быстрыми темпами."При всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже в некоторых районах (продолжаются - ред.), но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами", - указал глава государства.
15:47 10.03.2026 (обновлено: 15:51 10.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Часть территории Донецкой Народной Республики, которая пока остается под контролем киевского режима, сократилась с 25% до 15-17% за последние полгода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.
"Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики. Буквально полгода назад. Сейчас, по Вашим оценкам, сколько находится под контролем киевского режима", - спросил глава государства у Пушилина.
"Примерно 17%, в этих пределах", - ответил глава ДНР.
"Да, мне докладывали: примерно 15-17% (территории ДНР остается под контролем Киева – ред.)", - уточнил Путин.
Президент также отметил, что хотя Донецкой Народной Республике за последние годы был нанесен колоссальный ущерб, восстановление региона идет довольно быстрыми темпами.
"При всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже в некоторых районах (продолжаются - ред.), но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами", - указал глава государства.
