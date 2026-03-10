Рейтинг@Mail.ru
Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР - РИА Новости Крым, 10.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260310/pod-kontrolem-kieva-ostaetsya-15-17-territorii-dnr-1153827804.html
Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР
Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР
Часть территории Донецкой Народной Республики, которая пока остается под контролем киевского режима, сократилась с 25% до 15-17% за последние полгода. Об этом... РИА Новости Крым, 10.03.2026
владимир путин (политик)
новости
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_24e0d69d7aa2df1b9155ba68118aa791.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Часть территории Донецкой Народной Республики, которая пока остается под контролем киевского режима, сократилась с 25% до 15-17% за последние полгода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным."Примерно 17%, в этих пределах", - ответил глава ДНР.Президент также отметил, что хотя Донецкой Народной Республике за последние годы был нанесен колоссальный ущерб, восстановление региона идет довольно быстрыми темпами."При всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже в некоторых районах (продолжаются - ред.), но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами", - указал глава государства.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
Новости
владимир путин (политик), новости, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)
Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР

Под контролем Киева на данный момент находится 15-17% территории ДНР – Путин

15:47 10.03.2026 (обновлено: 15:51 10.03.2026)
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Часть территории Донецкой Народной Республики, которая пока остается под контролем киевского режима, сократилась с 25% до 15-17% за последние полгода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

"Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики. Буквально полгода назад. Сейчас, по Вашим оценкам, сколько находится под контролем киевского режима", - спросил глава государства у Пушилина.

"Примерно 17%, в этих пределах", - ответил глава ДНР.
"Да, мне докладывали: примерно 15-17% (территории ДНР остается под контролем Киева – ред.)", - уточнил Путин.
Президент также отметил, что хотя Донецкой Народной Республике за последние годы был нанесен колоссальный ущерб, восстановление региона идет довольно быстрыми темпами.
"При всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже в некоторых районах (продолжаются - ред.), но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами", - указал глава государства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю
Сосновое в ДНР перешло под контроль армии России
 
Владимир Путин (политик)НовостиДенис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
