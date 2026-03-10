Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР

https://crimea.ria.ru/20260310/pod-kontrolem-kieva-ostaetsya-15-17-territorii-dnr-1153827804.html

2026-03-10T15:47

владимир путин (политик)

новости

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_24e0d69d7aa2df1b9155ba68118aa791.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Часть территории Донецкой Народной Республики, которая пока остается под контролем киевского режима, сократилась с 25% до 15-17% за последние полгода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным."Примерно 17%, в этих пределах", - ответил глава ДНР.Президент также отметил, что хотя Донецкой Народной Республике за последние годы был нанесен колоссальный ущерб, восстановление региона идет довольно быстрыми темпами."При всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже в некоторых районах (продолжаются - ред.), но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами", - указал глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеВосемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделюСосновое в ДНР перешло под контроль армии России

