Рейтинг@Mail.ru
Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/pentagon-anonsiroval-masshtabnye-udary-po-iranu-1153828150.html
Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану
Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану
10 марта станет днем самых масштабных ударов США по Ирану. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T15:53
2026-03-10T15:55
пит хегсет
иран
обострение между ираном и сша
сша
в мире
новости
политика
внешняя политика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149852327_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a82a8e3dbfba7ad075cd54b1c2efbe03.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. 10 марта станет днем самых масштабных ударов США по Ирану. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет.По его словам, Америка проводит операцию против Ирана без колебаний и полумер, демонстрируя превосходство в техническом мастерстве и военной силе и не прекратит, пока действующий в стране режим не будет полностью разгромлен.4 марта Хегсет заявлял, что США продолжат наносить удары по Ирану минимум еще в течение ближайших двух суток. И добавил, что для России и Китая, которые призывают к скорейшему прекращению атак, у Штатов нет ответных сообщений.Также, по его информации, Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе для девочек на юге Ирана, в результате которого погибли 165 детей, ранены – 95.Агрессия США и Израиля против ИранаСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВОСоветники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ
иран
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149852327_63:0:974:683_1920x0_80_0_0_84490bc67fe8a0c225f7fd44e249b0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пит хегсет, иран, обострение между ираном и сша, сша, в мире, новости, политика, внешняя политика, безопасность
Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану

США 10 марта нанесут серию самых интенсивных ударов по Ирану – Пентагон

15:53 10.03.2026 (обновлено: 15:55 10.03.2026)
 
© AP Photo Andrew HarnikМинистр обороны Пит Хегсет
Министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo Andrew Harnik
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. 10 марта станет днем самых масштабных ударов США по Ирану. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет.

"Сегодня будет день самых интенсивных ударов по Ирану. Больше истребителей, больше бомбардировщиков, больше бомбардировок", - цитирует Хегсета РИА Новости.

По его словам, Америка проводит операцию против Ирана без колебаний и полумер, демонстрируя превосходство в техническом мастерстве и военной силе и не прекратит, пока действующий в стране режим не будет полностью разгромлен.
4 марта Хегсет заявлял, что США продолжат наносить удары по Ирану минимум еще в течение ближайших двух суток. И добавил, что для России и Китая, которые призывают к скорейшему прекращению атак, у Штатов нет ответных сообщений.
Также, по его информации, Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе для девочек на юге Ирана, в результате которого погибли 165 детей, ранены – 95.

Агрессия США и Израиля против Ирана

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.
В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране
"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО
Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ
 
Пит ХегсетИранОбострение между Ираном и СШАСШАВ миреНовостиПолитикаВнешняя политикаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
16:01Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
15:53Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану
15:47Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР
15:24Звезда Александра Зацепина: сто лет в музыке
15:14Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
15:06Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года
14:53Запрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения
14:40Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области
14:23В Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорог
14:12Какие продукты в Крыму могут подорожать из-за войны на Ближнем Востоке
14:00Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомого
13:47В Крыму названы самые популярные предметы на ЕГЭ
13:34Главный корпус СевГУ в Севастополе эвакуировали из-за угрозы минирования
13:31Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи
13:20Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль
13:15В Севастополе эвакуировали главный корпус СевГУ из-за угрозы минирования
13:097,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
13:02В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
12:51Россия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
Лента новостейМолния