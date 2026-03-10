https://crimea.ria.ru/20260310/pentagon-anonsiroval-masshtabnye-udary-po-iranu-1153828150.html

Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану

Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану

10 марта станет днем самых масштабных ударов США по Ирану. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-10T15:53

2026-03-10T15:53

2026-03-10T15:55

пит хегсет

иран

обострение между ираном и сша

сша

в мире

новости

политика

внешняя политика

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149852327_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a82a8e3dbfba7ad075cd54b1c2efbe03.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. 10 марта станет днем самых масштабных ударов США по Ирану. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет.По его словам, Америка проводит операцию против Ирана без колебаний и полумер, демонстрируя превосходство в техническом мастерстве и военной силе и не прекратит, пока действующий в стране режим не будет полностью разгромлен.4 марта Хегсет заявлял, что США продолжат наносить удары по Ирану минимум еще в течение ближайших двух суток. И добавил, что для России и Китая, которые призывают к скорейшему прекращению атак, у Штатов нет ответных сообщений.Также, по его информации, Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе для девочек на юге Ирана, в результате которого погибли 165 детей, ранены – 95.Агрессия США и Израиля против ИранаСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВОСоветники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ

иран

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пит хегсет, иран, обострение между ираном и сша, сша, в мире, новости, политика, внешняя политика, безопасность