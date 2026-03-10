https://crimea.ria.ru/20260310/ovatsii-v-temnote-v-sevastopole-moskovskie-artisty-tantsevali-bez-sveta-1153829099.html

Овации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе артисты Московского государственного академического театра "Русский балет" Гордеева танцевали под свет смартфонов после отключения электричества из-за перепада напряжения. Об этом РИА Новости Крым рассказали организаторы.Накануне вечером в Севастополе наблюдались перебои со светом. Из-за сбоя на высоковольтной ЛЭП во тьму погрузились часть потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты. Технологическое нарушение произошло в сетях 110кВ ООО "Севастопольэнерго", аварию устранили поздно вечером.По их данным, московские артисты выступали в Севастопольском ДК вечером в понедельник. Постановку давали при участии Крымского академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера и художественного руководителя Александра Долинского. Сбой напряжения произошел во время первого отделения.Повторное отключение во втором отделении погрузило зал в полную темноту. Однако и это не стало препятствием для искусства. Оркестр продолжал играть, сохраняя точность и драматургию музыки. Никто из зрителей не покинул зал, а чтобы поддержать артистов люди стали подсвечивать сцену фонариками смартфонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе перебои со светом – что произошлоВ Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьерСевастопольский театр презентовал спектакль в Мариинке

