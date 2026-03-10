Рейтинг@Mail.ru
Овации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без света - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260310/ovatsii-v-temnote-v-sevastopole-moskovskie-artisty-tantsevali-bez-sveta-1153829099.html
Овации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без света
Овации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без света - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Овации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без света
В Севастополе артисты Московского государственного академического театра "Русский балет" Гордеева танцевали под свет смартфонов после отключения электричества... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T16:23
2026-03-10T16:38
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
балет
новости севастополя
культура
искусство
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153828840_38:0:1489:816_1920x0_80_0_0_1f9688abdbb4323fc6a22f4d39864bed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе артисты Московского государственного академического театра "Русский балет" Гордеева танцевали под свет смартфонов после отключения электричества из-за перепада напряжения. Об этом РИА Новости Крым рассказали организаторы.Накануне вечером в Севастополе наблюдались перебои со светом. Из-за сбоя на высоковольтной ЛЭП во тьму погрузились часть потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты. Технологическое нарушение произошло в сетях 110кВ ООО "Севастопольэнерго", аварию устранили поздно вечером.По их данным, московские артисты выступали в Севастопольском ДК вечером в понедельник. Постановку давали при участии Крымского академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера и художественного руководителя Александра Долинского. Сбой напряжения произошел во время первого отделения.Повторное отключение во втором отделении погрузило зал в полную темноту. Однако и это не стало препятствием для искусства. Оркестр продолжал играть, сохраняя точность и драматургию музыки. Никто из зрителей не покинул зал, а чтобы поддержать артистов люди стали подсвечивать сцену фонариками смартфонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе перебои со светом – что произошлоВ Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьерСевастопольский театр презентовал спектакль в Мариинке
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153828840_219:0:1307:816_1920x0_80_0_0_9e9fb219f6f341888d16e50484493eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, балет, новости севастополя, культура, искусство , общество
Овации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без света

В Севастополе артисты театра "Русский балет" танцевали под овации и свет смартфонов

16:23 10.03.2026 (обновлено: 16:38 10.03.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе артисты Московского государственного академического театра "Русский балет" Гордеева танцевали под свет смартфонов после отключения электричества из-за перепада напряжения. Об этом РИА Новости Крым рассказали организаторы.
Накануне вечером в Севастополе наблюдались перебои со светом. Из-за сбоя на высоковольтной ЛЭП во тьму погрузились часть потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты. Технологическое нарушение произошло в сетях 110кВ ООО "Севастопольэнерго", аварию устранили поздно вечером.
По их данным, московские артисты выступали в Севастопольском ДК вечером в понедельник. Постановку давали при участии Крымского академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера и художественного руководителя Александра Долинского. Сбой напряжения произошел во время первого отделения.
"В зале на время полностью погас свет. Однако оркестр не остановился ни на секунду. Музыканты продолжили играть — кто-то по памяти, у кого-то остались небольшие лампы на батарейках. Музыка Петра Чайковского продолжала звучать, несмотря на неожиданную техническую проблему", – рассказали организаторы.
© РИА Новости КрымВ Севастополе артисты театра "Русский балет" танцевали под свет смартфонов
В Севастополе артисты театра Русский балет танцевали под свет смартфонов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости Крым
В Севастополе артисты театра "Русский балет" танцевали под свет смартфонов
Повторное отключение во втором отделении погрузило зал в полную темноту. Однако и это не стало препятствием для искусства. Оркестр продолжал играть, сохраняя точность и драматургию музыки. Никто из зрителей не покинул зал, а чтобы поддержать артистов люди стали подсвечивать сцену фонариками смартфонов.
"Когда прозвучали финальные аккорды, зал разразился бурными овациями, зрители длительное время не отпускали артистов, благодаря их за выступление", – отметили организаторы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе перебои со светом – что произошло
В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер
Севастопольский театр презентовал спектакль в Мариинке
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольБалетНовости СевастополяКультураИскусствоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день
18:13На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели
18:07Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы
17:56ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
17:41Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора
17:30Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали
17:26Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
17:11Воздушная тревога объявлена в Сочи – аэропорт остановил работу
16:55В Севастополе горят мастерские у гимназии №10 – эвакуированы 386 детей
16:50"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережной
16:42Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде
16:31Подросток умер на уроке в школе во Владивостоке
16:23Овации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без света
16:17ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
16:01Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
15:53Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану
15:47Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР
15:24Звезда Александра Зацепина: сто лет в музыке
15:14Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
15:06Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года
Лента новостейМолния