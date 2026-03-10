Овации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без света
16:23 10.03.2026 (обновлено: 16:38 10.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе артисты Московского государственного академического театра "Русский балет" Гордеева танцевали под свет смартфонов после отключения электричества из-за перепада напряжения. Об этом РИА Новости Крым рассказали организаторы.
Накануне вечером в Севастополе наблюдались перебои со светом. Из-за сбоя на высоковольтной ЛЭП во тьму погрузились часть потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты. Технологическое нарушение произошло в сетях 110кВ ООО "Севастопольэнерго", аварию устранили поздно вечером.
По их данным, московские артисты выступали в Севастопольском ДК вечером в понедельник. Постановку давали при участии Крымского академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера и художественного руководителя Александра Долинского. Сбой напряжения произошел во время первого отделения.
"В зале на время полностью погас свет. Однако оркестр не остановился ни на секунду. Музыканты продолжили играть — кто-то по памяти, у кого-то остались небольшие лампы на батарейках. Музыка Петра Чайковского продолжала звучать, несмотря на неожиданную техническую проблему", – рассказали организаторы.
Повторное отключение во втором отделении погрузило зал в полную темноту. Однако и это не стало препятствием для искусства. Оркестр продолжал играть, сохраняя точность и драматургию музыки. Никто из зрителей не покинул зал, а чтобы поддержать артистов люди стали подсвечивать сцену фонариками смартфонов.
"Когда прозвучали финальные аккорды, зал разразился бурными овациями, зрители длительное время не отпускали артистов, благодаря их за выступление", – отметили организаторы.
