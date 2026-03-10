https://crimea.ria.ru/20260310/otmenyat-li-rezhim-kto-v-prigranichnykh-regionakh-otvet-bortnikova-1153816249.html

Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова

Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова

Ситуация в приграничных с Украиной регионах остается достаточно острой, поэтому отменять режим контртеррористической операции на эти территориях пока не...

2026-03-10T10:50

2026-03-10T10:50

2026-03-10T11:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Ситуация в приграничных с Украиной регионах остается достаточно острой, поэтому отменять режим контртеррористической операции на эти территориях пока не планируется. Об этом сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью "Российской газете".По мнению главы НАК, данный вопрос будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования буферной зоны вдоль нынешней линии государственной границы. А чтобы это продвижение продолжалось, необходимо обеспечить крепкий, надежный и стабильный тыл, подчеркнул он.По словам Бортникова, киевский режим разрабатывает новые способы проведения диверсионно-террористических акций, в свою очередь российские силовые структуры совершенствуют меры противодействия.Режим контртеррористической операции (КТО) в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен 12 августа 2024 года, в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Введение режима регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений. В том числе расширенная проверка документов, досмотр машин, людей, ограничение движения, усиление охраны на уязвимых объектах, контроль телефонных переговоров, почтовых отправлений, приостановка работы опасных производств, запрет или ограничение на продажу оружия, боеприпасов и так далее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛАБолее 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала годаПутин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО

2026

