Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит
Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит
Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит
Ялта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в отелях в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Ялта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в отелях в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.Средняя стоимость номера в Москве составляет 3428 рублей, в Питере – 3130, в Сочи за ночевку в среднем просят 2811 рублей.На четвертой позиции рейтинга оказалась Ялта, со средним чеком на суточное размещение в 5570 рублей. Судак оказался на десятой строчке со средней ценой в 6231 рубль. В этих крымских городах туристы чаще всего бронируют мартовский отдых продолжительностью в три дня.Кроме того, в рейтинге – Анапа, где суточное размещение в среднем обойдется в 5680 рублей, Краснодар – 3884 рубля, Геленджик – 4421, Красная Поляна – 7325 и Нижний Новгород – 3214 рубля.Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 6 по 9 марта 2026 года, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в мартеОткрыты продажи на летние поезда в КрымПосмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовым
крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, новости крыма, статистика
Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит

Ялта и Судак вошли в топ-10 направлений для мартовского отдыха в отелях – Твил

08:26 10.03.2026
 
Ялта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Ялта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в отелях в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.

"На первом месте оказалась Москва с 15% отельных бронирований, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 14% и 11% мартовских бронирований в отелях соответственно", – выяснили аналитики платформы.

Средняя стоимость номера в Москве составляет 3428 рублей, в Питере – 3130, в Сочи за ночевку в среднем просят 2811 рублей.
На четвертой позиции рейтинга оказалась Ялта, со средним чеком на суточное размещение в 5570 рублей. Судак оказался на десятой строчке со средней ценой в 6231 рубль. В этих крымских городах туристы чаще всего бронируют мартовский отдых продолжительностью в три дня.
Кроме того, в рейтинге – Анапа, где суточное размещение в среднем обойдется в 5680 рублей, Краснодар – 3884 рубля, Геленджик – 4421, Красная Поляна – 7325 и Нижний Новгород – 3214 рубля.
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 6 по 9 марта 2026 года, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.
