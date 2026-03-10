Рейтинг@Mail.ru
От -2 до +16: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.03.2026
От -2 до +16: погода в Крыму во вторник
От -2 до +16: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.03.2026
От -2 до +16: погода в Крыму во вторник
Во вторник благодаря малоградиентному полю повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T00:01
2026-03-10T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Во вторник благодаря малоградиентному полю повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +14…+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +5, днем +10...+12 градусов.
https://crimea.ria.ru/20260308/vesna-po-vsem-frontam-pogoda-na-nedelyu-v-krymu-1153756972.html
От -2 до +16: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник без осадков и до +16 градусов

00:01 10.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Во вторник благодаря малоградиентному полю повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на ЮБК до +6 градусов, днем +11…+16, в горах +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +14…+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +5, днем +10...+12 градусов.
