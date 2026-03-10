https://crimea.ria.ru/20260310/ot--2-do-16-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1153782759.html

От -2 до +16: погода в Крыму во вторник

Во вторник благодаря малоградиентному полю повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Во вторник благодаря малоградиентному полю повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +14…+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +5, днем +10...+12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

