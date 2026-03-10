https://crimea.ria.ru/20260310/ot--2-do-16-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1153782759.html
От -2 до +16: погода в Крыму во вторник
Во вторник благодаря малоградиентному полю повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Во вторник благодаря малоградиентному полю повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
В Крыму во вторник без осадков и до +16 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Во вторник благодаря малоградиентному полю повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на ЮБК до +6 градусов, днем +11…+16, в горах +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +14…+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +5, днем +10...+12 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.