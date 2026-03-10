Нетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма произошло ДТП с участием легкового авто и фуры, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Авария случилась накануне в 18:45 на автодороге Керчь-Чистополье-Новоотрадное, вблизи поселка Багерово.
"34-летний водитель фуры "Фрейнлайнер" с полуприцепом при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2112, под управлением 28-летнего водителя. В результате столкновения в легковом авто пострадали: водитель, 33-летний пассажир и двое несовершеннолетних возрастом 9 и 10 лет", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По информации Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля не пострадал и после ДТП предпринял попытку скрыться.
"В кратчайшие сроки он установлен и доставлен в местный отдел полиции. По предварительной информации, водитель фуры имел признаки опьянения", - отметили в ведомстве.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, ход проверки находится на контроле прокуратуры РК.