Нетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 10.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260310/netrezvyy-voditel-fury-ustroil-dtp-v-krymu---postradali-chetyre-cheloveka-1153815638.html
Нетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человека
Нетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Нетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человека
В Ленинском районе Крыма произошло ДТП с участием легкового авто и фуры, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма произошло ДТП с участием легкового авто и фуры, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.Авария случилась накануне в 18:45 на автодороге Керчь-Чистополье-Новоотрадное, вблизи поселка Багерово.Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По информации Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля не пострадал и после ДТП предпринял попытку скрыться.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, ход проверки находится на контроле прокуратуры РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, ленинский район
Нетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человека

В Ленинском районе Крыма в ДТП с фурой пострадали четыре человека

10:18 10.03.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Нетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человека
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма произошло ДТП с участием легкового авто и фуры, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Авария случилась накануне в 18:45 на автодороге Керчь-Чистополье-Новоотрадное, вблизи поселка Багерово.
"34-летний водитель фуры "Фрейнлайнер" с полуприцепом при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2112, под управлением 28-летнего водителя. В результате столкновения в легковом авто пострадали: водитель, 33-летний пассажир и двое несовершеннолетних возрастом 9 и 10 лет", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По информации Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля не пострадал и после ДТП предпринял попытку скрыться.

"В кратчайшие сроки он установлен и доставлен в местный отдел полиции. По предварительной информации, водитель фуры имел признаки опьянения", - отметили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, ход проверки находится на контроле прокуратуры РК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
