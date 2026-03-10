https://crimea.ria.ru/20260310/netrezvyy-voditel-fury-ustroil-dtp-v-krymu---postradali-chetyre-cheloveka-1153815638.html

Нетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человека

Нетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Нетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человека

10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма произошло ДТП с участием легкового авто и фуры, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.Авария случилась накануне в 18:45 на автодороге Керчь-Чистополье-Новоотрадное, вблизи поселка Багерово.Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По информации Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля не пострадал и после ДТП предпринял попытку скрыться.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, ход проверки находится на контроле прокуратуры РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

