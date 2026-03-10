Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260310/nad-krymom-sbili-devyat-bespilotnikov-vsu-1153812891.html
Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ
Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ
17 украинских беспилотников сбиты за ночь над регионами России, в том числе 9 не д Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. 17 украинских беспилотников сбиты за ночь над регионами России, в том числе 9 не д Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, 9 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, пять – над территорией Белгородской области и три над Курской областью.8 марта средства ПВО уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ

Над Крымом за ночь сбили девять беспилотников ВСУ

07:16 10.03.2026 (обновлено: 07:29 10.03.2026)
 
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. 17 украинских беспилотников сбиты за ночь над регионами России, в том числе 9 не д Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Так, 9 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, пять – над территорией Белгородской области и три над Курской областью.
8 марта средства ПВО уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.
