Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ

17 украинских беспилотников сбиты за ночь над регионами России, в том числе 9 не д Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-10T07:16

2026-03-10T07:16

2026-03-10T07:29

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

атаки всу

безопасность республики крым и севастополя

пво

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. 17 украинских беспилотников сбиты за ночь над регионами России, в том числе 9 не д Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, 9 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, пять – над территорией Белгородской области и три над Курской областью.8 марта средства ПВО уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

