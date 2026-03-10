Рейтинг@Mail.ru
На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели - РИА Новости Крым, 10.03.2026
На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели
На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели - РИА Новости Крым, 10.03.2026
На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели
В Ленинском районе Крыма с 11 по 24 марта перекроют пять железнодорожных переездов в связи с проведением производственных работ. На время ограничений будут... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма с 11 по 24 марта перекроют пять железнодорожных переездов в связи с проведением производственных работ. На время ограничений будут действовать альтернативные пути, сообщил глава районной администрации Игорь Крутьков.Ж/д переезд в Ленино будет закрыт с 11 по 15 марта – альтернативный проезд по обустроенному переезду рядом с существующим. Переезд в село Ильичево – с 14 по 16 марта – альтернативный через переезд в Ленино. В село Уварово – с 16 по 18 марта – альтернативный через переезд в село Семисотка.Также с 18 по 20 марта будет перекрыт ж/д переезд в село Фронтовое – альтернативный проезд через село Петрово и ж/д переезд в село Семисотка. Переезд в село Семисотка – с 20 по 24 марта – альтернативный через село Уварово."В случае наступления неблагоприятных погодных условий и изменения графика закрытия ж/д переездов жителей и гостей Ленинского района проинформируют дополнительно", – добавили в сообщении.Накануне также сообщалось, что в крымском городе Саки до 1 мая перекроют улицу рядом с районной больницей. Специалисты будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова.
На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели

В Ленинском районе Крыма временно закроют пять ж/д переездов из-за работ на путях

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма с 11 по 24 марта перекроют пять железнодорожных переездов в связи с проведением производственных работ. На время ограничений будут действовать альтернативные пути, сообщил глава районной администрации Игорь Крутьков.
"В связи с проведением производственных работ на железнодорожных переездах объекта "Строительство двухпутных вставок на участке Владиславовка – Семь Колодезей" крымчан информируют о графике закрытия ж/д переездов на участке от поселка Ленино до села Фронтовое", – сказано в сообщении.
Ж/д переезд в Ленино будет закрыт с 11 по 15 марта – альтернативный проезд по обустроенному переезду рядом с существующим. Переезд в село Ильичево – с 14 по 16 марта – альтернативный через переезд в Ленино. В село Уварово – с 16 по 18 марта – альтернативный через переезд в село Семисотка.
Также с 18 по 20 марта будет перекрыт ж/д переезд в село Фронтовое – альтернативный проезд через село Петрово и ж/д переезд в село Семисотка. Переезд в село Семисотка – с 20 по 24 марта – альтернативный через село Уварово.
"В случае наступления неблагоприятных погодных условий и изменения графика закрытия ж/д переездов жителей и гостей Ленинского района проинформируют дополнительно", – добавили в сообщении.
Накануне также сообщалось, что в крымском городе Саки до 1 мая перекроют улицу рядом с районной больницей. Специалисты будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова.
