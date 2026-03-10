https://crimea.ria.ru/20260310/na-kerchenskom-poluostrove-perekroyut-zhd-pereezdy-na-dve-nedeli-1153828516.html
На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели
В Ленинском районе Крыма с 11 по 24 марта перекроют пять железнодорожных переездов в связи с проведением производственных работ. На время ограничений будут... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T18:13
2026-03-10T18:13
2026-03-10T18:13
крым в истории: секреты, факты, фото
ленинский район
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110035/76/1100357642_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_7e90e4353540e60dc5f07b2aba3da370.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма с 11 по 24 марта перекроют пять железнодорожных переездов в связи с проведением производственных работ. На время ограничений будут действовать альтернативные пути, сообщил глава районной администрации Игорь Крутьков.Ж/д переезд в Ленино будет закрыт с 11 по 15 марта – альтернативный проезд по обустроенному переезду рядом с существующим. Переезд в село Ильичево – с 14 по 16 марта – альтернативный через переезд в Ленино. В село Уварово – с 16 по 18 марта – альтернативный через переезд в село Семисотка.Также с 18 по 20 марта будет перекрыт ж/д переезд в село Фронтовое – альтернативный проезд через село Петрово и ж/д переезд в село Семисотка. Переезд в село Семисотка – с 20 по 24 марта – альтернативный через село Уварово."В случае наступления неблагоприятных погодных условий и изменения графика закрытия ж/д переездов жителей и гостей Ленинского района проинформируют дополнительно", – добавили в сообщении.Накануне также сообщалось, что в крымском городе Саки до 1 мая перекроют улицу рядом с районной больницей. Специалисты будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Феодосией строят переход над ж/д путями - как идут работыВ Крыму к апрелю отремонтируют 200 тысяч "квадратов" дорогВ Крыму за год досрочно реконструировали четыре моста
ленинский район
крым в истории: секреты, факты, фото, ленинский район, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели
В Ленинском районе Крыма временно закроют пять ж/д переездов из-за работ на путях
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма с 11 по 24 марта перекроют пять железнодорожных переездов в связи с проведением производственных работ. На время ограничений будут действовать альтернативные пути, сообщил глава районной администрации Игорь Крутьков.
"В связи с проведением производственных работ на железнодорожных переездах объекта "Строительство двухпутных вставок на участке Владиславовка – Семь Колодезей" крымчан информируют о графике закрытия ж/д переездов на участке от поселка Ленино до села Фронтовое", – сказано в сообщении.
Ж/д переезд в Ленино будет закрыт с 11 по 15 марта – альтернативный проезд по обустроенному переезду рядом с существующим. Переезд в село Ильичево – с 14 по 16 марта – альтернативный через переезд в Ленино. В село Уварово – с 16 по 18 марта – альтернативный через переезд в село Семисотка.
Также с 18 по 20 марта будет перекрыт ж/д переезд в село Фронтовое – альтернативный проезд через село Петрово и ж/д переезд в село Семисотка. Переезд в село Семисотка – с 20 по 24 марта – альтернативный через село Уварово.
"В случае наступления неблагоприятных погодных условий и изменения графика закрытия ж/д переездов жителей и гостей Ленинского района проинформируют дополнительно", – добавили в сообщении.
Накануне также сообщалось, что в крымском городе Саки до 1 мая перекроют улицу
рядом с районной больницей. Специалисты будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова.
