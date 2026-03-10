https://crimea.ria.ru/20260310/mirotvorets-aleksandr-iii-v-krymu-1144642765.html

Миротворец: Александр III в Крыму

Миротворец: Александр III в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Миротворец: Александр III в Крыму

В детстве Саша, носящий домашнее прозвище "бульдожка", и не собирался стать царем, маленькому Романову прочили карьеру военного. Но жизнь распорядилась иначе. РИА Новости Крым, 10.03.2026

В детстве Саша, носящий домашнее прозвище "бульдожка", и не собирался стать царем, маленькому Романову прочили карьеру военного. Но жизнь распорядилась иначе.В 2017 году памятник одному из самых значительных фигур царской династии, императору Александру III, в Ливадии открывал лично президент России Владимир Путин.Император поневолеВ Крыму, скрупулезно подсчитали историки, Александр III был 13 раз: семь – будучи еще цесаревичем и шесть – уже в статусе императора.Он родился 26 февраля 1845 года по старому стилю (10 марта по новому) в Аничковом дворце. Александр в семье императора Николая I – второй сын, наследовать престол должен был старший брат Александра Николай, которого все детство и отрочество готовили к трону.Но перед свадьбой с датской принцессой Дагмарой Николай резко заболевает, у него абсцесс трех позвонков, церебральный менингит. Через полгода мучений Николай умирает. Цесаревичем становится Александр Романов.Саша, которому прочили военную карьеру, вынужден учиться, так сказать, ускоренным курсом. Преподаватели готовились к худшему, ведь в детстве наследник не отличался любовью к наукам и писал с ошибками. Но будущему императору, несмотря на природную леность, пришлось готовиться стать правителем самой большой страны в мире, и в скорейшем времени он учится всему тому, что изучал его любимейший почивший брат: истории, географии, дипломатии…Через два года после смерти Николая цесаревич сватается к принцессе Дагмаре, которая приглянулась ему с первой встречи у одра умирающего Николая.Молитвы были услышаны: будущий император женился на датской принцессе, которая приняла православие и стала великой княжной Марией Федоровной. Со своей супругой император прожил счастливую жизнь любящих и дружных супругов: вместе гуляли, читали, воспитывали детей, переживали горечь утраты некоторых из них.Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов будущий русский царь командовал одним из отрядов Дунайской армии. Война произвела на него сильнейшее впечатление.Как император вилки гнул2 марта 1881 года после убийства террористами-народовольцами императора Николая II на престол взошел Александр III – наследник дома Романовых.Великий князь А. М. Романов вспоминал: "Мы все опустились на колени. Влево от меня стоял новый Император. Странная перемена произошла в нем в этот миг. Это не был тот самый цесаревич Александр Александрович, который любил забавлять маленьких друзей своего сына Никки тем, что разрывал руками колоду карт или же завязывал узлом железный прут. В пять минут он совершенно преобразился. Что-то несоизмеримо большее, чем простое сознание обязанностей Монарха, осветило его тяжелую фигуру. Какой-то огонь святого мужества загорелся в его спокойных глазах".Почти пророческим стало меню торжественного обеда, которое предлагалось высоким гостям после помазания нового монарха на царство. В нем перловый суп, борщок, похлебка, заливное из ершей и стручковый горох – еда для императорских столов чуждая, но любимая будущим царем, который очень любил Россию и свои, русские традиции.Им были внесены и необходимые коррективы в реформы своего отца Александра II. Так, в России возросло число церковно-приходских школ, была отменена подушная подать, ограничены фабричные работы малолетних и ночные работы подростков и женщин, увеличены таможенные пошлины для импортных товаров, что способствовало не только промышленному росту, но и улучшению внешнеторгового баланса и укреплению финансов государства.Царь дал гражданские свободы старообрядцам, бывшие крепостные при нем получили возможность выкупать свои земли и хозяйства с помощью кредитов, лишил привилегий часть великих князей. Протестные настроения и деятельность террористов-противников государственного строя в России резко снизились.При Александре III территория Российской империи увеличилась на 430 тысяч квадратных километров, на воду были спущены 114 новых военных кораблей, в том числе 17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров, русский флот занял 3-е место в мире после Англии и Франции. Ширились границы империи.Есть исторический анекдот времен противоборства Англии и России за влияние в Азии. После одной из вооруженных стычек между русскими и британцами в Афганистане на аудиенции с британским послом Александр III сказал ему, что не допустит посягательства на русских людей и русскую территорию. Посол ответил, что это может вызвать вооруженное столкновение с Англией. На эту реплику царь спокойно заметил: "Ну что ж, наверное, сдюжим".Заслуги Александра III во внешней политике были отмечены Францией, которая назвала главный мост в Париже в честь Александра III, а германский император Вильгельм II после его смерти сказал: "Вот это, действительно, был самодержавный Император".Старший брат Александра Николай сказал о будущем императоре так: "Чистая, правдивая, хрустальная душа. В нас, остальных, есть что-то неправильное, лисье. Александр же один правдив и правилен душой".Внешне царь был представителен: почти двухметрового роста, крепкого телосложения, невероятной силы. Однажды на приеме в Зимнем дворце посол Австро-Венгрии в запальчивости позволил себе заявить, что Россия не оставляет его стране выбора и уже на днях будут мобилизованы и выдвинуты к российским границам два-три армейских корпуса. Государь невозмутимо взял в руки вилку, легким движением согнул ее в узел и бросил на стол перед послом, добавив: "Вот что я сделаю с вашими корпусами".Современники отмечали простоту Александра III в быту: он первым после Петра I начал носить бороду, не отличался любовью к роскоши, любил охоту и рыбалку, дома одевался в косоворотку. С чаем за раз мог съесть полтора килограмма ситного хлеба. Ни разу не поднял руку ни на кого из своих детей, зато мог как большой ребенок строить с ними из снега крепости и бегать с игрушечным пистолетом. Количество слуг в его дворце было существенно сокращено, как и количество придворных балов, а императорский отдых на заграничных курортах сменился времяпрепровождением на Кавказе и в Крыму.Виноподвалы и ялтинский портЛивадийский дворец, каким его застал Александр III – это не то сооружение, которое мы видим ныне. Так называемый Малый дворец, построенный архитектором Монигетти, стал южной резиденцией еще при жизни отца Александра III - Александра II. Здесь отдыхала вся царская семья.Именно в Ливадию для дипломатических переговоров в Русско-турецкой войне приезжали английский и румынский послы, представители многочисленных славянских комитетов, здесь же Александр II проводил важнейшие совещания с канцлером князем Горчаковым. На всех этих встречах неизменно присутствовал цесаревич. Конечно же, молодой Александр Александрович путешествовал по Крыму.Когда Александр взошел на престол, он продолжил развивать Ливадийское имение. Так, были построены виноподвалы, их общая вместимость к 1887 году составляла около 120 тысяч ведер отменного ливадийского вина. Качество этих вин было по достоинству оценено на зарубежных выставках. Помимо вин, в Ливадийском имении по указанию императора управляющие развивали цветоводство, овоще- и садоводство.Был дан толчок и преображению второго южнобережное царского имения – Массандры. Роскошный парк, красивейший дворец, декоративные и плодовые деревья, тысяча кустов роз, составлявших розовую аллею, виноподвалы – все это было создано при императоре и по его воле. К 1891 г. императорские виноградники в Массандре занимали уже почти пятьдесят две десятины, большая их часть была разбита на месте бывших неудобий.1 апреля 1891 г. на новую должность главного винодела Департамента Уделов в Крыму был назначен известный винодел Лев Голицын. В октябре 1894 года было принято решение о сооружении Главного винного подвала в Массандре – теперь это подвалы знаменитейшего винзавода "Массандра".Не забывал русский царь и о рабочих, которые трудились в промышленном виноделии в его массандровском имении: в Массандре было построены и отреставрированы десятки зданий, которые использовались в том числе и как жилье для наемных работников. На территории имения имелись больница, начальное училище, две церкви. В 1890 году в Массандре открылась двухклассная школа по подготовке виноградарей, там профессию могли получить представителей всех сословий.Император много сделал не только для развития Крыма, но и непосредственно Ялты. Так, в 1890-е г.г. в верхней Массандре, богатой водными источниками, начинается сооружение первой водосборной галереи для снабжения водой города. По прямому указанию императора Ялта обзавелась портом, огороженным молом, была построена набережная, укреплены русла протекающих через Ялту рек.Не забывал русский царь героев Крымской войны, которая была предметом его особого внимания. В октябре 1870-го от имени цесаревича было опубликовано воззвание "Ко всем, знающим что-то о Севастопольской защите". Будущий монарх призывал присылать ему лично рассказы, воспоминания, письма, записки и дневники, имеющие непосредственное отношение к обороне героического города. Собранные документы стали основой для созданного впоследствии музея Севастопольской обороны.По распоряжениям Александра III на Братском кладбище Севастополя провели основательные работы по благоустройству, отреставрировали Свято-Никольский храм. При нем разрабатывались проекты памятников Корнилову, Нахимову, Тотлебену.Император выделял немалые средства Императорскому археологическому обществу. На прошение руководителя Общества о необходимости проведения в Корсуни археологических работ написал: "Это необходимо сделать, чтобы не прослыть за варваров, поговорите об этом с кем следует и представьте мне заключение и как можно скорее, чтобы спасти все, что можно спасти"."Наш край никогда не забудет благодеяний, оказанных императором Александром III, мы никогда не забудем его как воссоздателя и покровителя Черноморского флота, оживившего традиции Нахимова и Корнилова. Никогда его не забудет Севастополь, который часто был посещаем государем в его непродолжительное царствование и взыскан его милостями. Никогда не забудет его Феодосия за устройство торгового порта и железной дороги… Не забудет никогда государя Ялта и Ливадия, встречавшие его торжественно и радостно и потом проводившие его, отдавшего Богу душу, с печалью и слезами", – писал в 1913 году известный крымский краевед Дмитрий Марков.Изумленные глаза ЕвропыВ 1888 году Александр III пострадал в железнодорожной катастрофе, произошедшей недалеко от Харькова. Семь вагонов, сошедшие с рельсов, оказались разбитыми, были жертвы среди прислуги, но царская семья, находившаяся в момент катастрофы в вагоне-столовой, осталась цела. При крушении обвалилась крыша вагона, Александр, как говорили, удерживал ее на своих плечах, пока не прибыла помощь.Страшное потрясение и физическое перенапряжение стало причиной начала болезни почек, которая неуклонно развивалась у самодержца. Зимой 1894 года вдобавок он простудился и к осени того же года почувствовал себя совсем плохо. По настоянию медиков царя отправили в Крым, в его Ливадийское имение, где он угас всего за месяц: он страшно похудел, испытывал постоянную боль, не мог найти себе места и почти не знал сна. 20 октября 1894 года Александр III умер. Через полтора часа после кончины монарха на верность престола присягнул последний российский император Николай II.В дни ухода из жизни Александра III, по воспоминаниям современников, на море бушевал сильный шторм, лил дождь, выл ветер, церемония похорон откладывалась. Только 27 октября на руках тело императора было перенесено из Ливадии в Ялту. Весь трехкилометровый путь к молу был устлан венками из вечнозеленых растений, при приближении шествия стоящие вдоль дороги войска отдавали честь, играли траурную музыку, а по вступлении процессии в Ялту начался перезвон трех городских церквей и пальба из орудий с минутными промежутками между выстрелами.Тело царя морем доставили в Севастополь, откуда в столицу империи двинулся траурный поезд.В памятной речи в октябре 1894-го историк Василий Ключевский отметил: "Чем торопливее рука смерти спешила закрыть его глаза, тем шире и изумленнее раскрывались глаза Европы на мировое значение этого недолгого царствования... Европа признала, что Царь русского народа был и государем международного мира, и этим признанием подтвердила историческое признание России".

