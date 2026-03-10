https://crimea.ria.ru/20260310/mezhdu-sevastopolem-i-piterom-zapuskayut-avtobus-cherez-novye-regiony-1153833313.html

Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут с 27 марта свяжет Севастополь и Санкт-Петербург. Современные автобусы будут ходить через новые регионы. Об этом сообщили минтрансе Республики Крым.Из Севастополя автобус будет отправляться в 08:00. Он будет следовать через Симферополь, Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Донецк, Луганск. В Москву приедет в 13:30, а в Санкт-Петербург - в 23:20 следующего дня. Обратное отправление из Санкт-Петербурга в 13:45.Стоимость проезда по полному маршруту составит 7 тысяч рублей. Билеты доступны как на весь рейс, так и на отдельные участки, уточнили в пресс-службе минтранса.Ранее сообщалось, что двенадцать новых регулярных межрегиональных автобусных маршрутов в сообщении с новыми регионами РФ запустят в Крым в начале мая 2026 года.Также отмечалось, что в Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыКак работает первый в России беспилотный пассажирский транспортАвтостанции модернизируют: планы и итоги работы "Крымавтотранса"

