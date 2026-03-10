Рейтинг@Mail.ru
Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы
Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы
Новый автобусный маршрут с 27 марта свяжет Севастополь и Санкт-Петербург. Современные автобусы будут ходить через новые регионы. Об этом сообщили минтрансе... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут с 27 марта свяжет Севастополь и Санкт-Петербург. Современные автобусы будут ходить через новые регионы. Об этом сообщили минтрансе Республики Крым.Из Севастополя автобус будет отправляться в 08:00. Он будет следовать через Симферополь, Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Донецк, Луганск. В Москву приедет в 13:30, а в Санкт-Петербург - в 23:20 следующего дня. Обратное отправление из Санкт-Петербурга в 13:45.Стоимость проезда по полному маршруту составит 7 тысяч рублей. Билеты доступны как на весь рейс, так и на отдельные участки, уточнили в пресс-службе минтранса.Ранее сообщалось, что двенадцать новых регулярных межрегиональных автобусных маршрутов в сообщении с новыми регионами РФ запустят в Крым в начале мая 2026 года.Также отмечалось, что в Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов.
Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы

Севастополь и Санкт-Петербург свяжет новый регулярный автобусный маршрут

18:07 10.03.2026
 
© Минтранс КрымаАвтобусы на автовокзале
Автобусы на автовокзале
© Минтранс Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут с 27 марта свяжет Севастополь и Санкт-Петербург. Современные автобусы будут ходить через новые регионы. Об этом сообщили минтрансе Республики Крым.
"С 27 марта открывается регулярное сообщение между двумя городами-героями. Современные автобусы King Long и Yutong (49 мест, кондиционеры) будут курсировать через день", - говорится в сообщении.
Из Севастополя автобус будет отправляться в 08:00. Он будет следовать через Симферополь, Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Донецк, Луганск. В Москву приедет в 13:30, а в Санкт-Петербург - в 23:20 следующего дня. Обратное отправление из Санкт-Петербурга в 13:45.
Стоимость проезда по полному маршруту составит 7 тысяч рублей. Билеты доступны как на весь рейс, так и на отдельные участки, уточнили в пресс-службе минтранса.
Ранее сообщалось, что двенадцать новых регулярных межрегиональных автобусных маршрутов в сообщении с новыми регионами РФ запустят в Крым в начале мая 2026 года.
Также отмечалось, что в Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
