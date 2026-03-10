https://crimea.ria.ru/20260310/lyzhnitsa-anastasiya-bagiyan-zavoevala-zoloto-dlya-rossii-na-paralimpiade-1153829825.html
Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде
Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде
Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.Багиян выступила в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Она принесла сборной страны вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте.В субботу Ворончихина стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Спортсменке 23 года. Она впервые принимает участие в Паралимпиаде. Россиянка становилась чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.7 марта российский горнолыжник Алексей Бугаев также завоевал бронзу в скоростном спуске.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде
Российская лыжница Анастасия Багиян победила в спринтерской гонке на Паралимпиаде