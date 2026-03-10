Рейтинг@Mail.ru
Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде
Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде
Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде
Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде
Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.Багиян выступила в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Она принесла сборной страны вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте.В субботу Ворончихина стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Спортсменке 23 года. Она впервые принимает участие в Паралимпиаде. Россиянка становилась чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.7 марта российский горнолыжник Алексей Бугаев также завоевал бронзу в скоростном спуске.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"В финальном забеге Багиян преодолела трассу за 3 минуты 16,1 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин", – сказано в сообщении.
Багиян выступила в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Она принесла сборной страны вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте.
В субботу Ворончихина стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Спортсменке 23 года. Она впервые принимает участие в Паралимпиаде. Россиянка становилась чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.
7 марта российский горнолыжник Алексей Бугаев также завоевал бронзу в скоростном спуске.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
