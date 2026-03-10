Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Кандидат в мастера спорта России Назифе Рамазанова из Симферополя стала серебряным призером первенства России по женской борьбе среди девушек до 18 лет в весовой категории до 73 кг. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы РК.
"На пути к финалу наша землячка оказалась сильнее Софьи Толокновой из Белгородской области, Арианы Козашвили и Арины Танделовой (обе – из Северной Осетии-Алании), и только в решающей схватке уступила Карине Музалевской из Кемеровской области", - поделились в федерации.
Соревнования прошли 7-9 марта прошли в Москве на базе спорткомплекса "Олимпийская деревня-80". В состязаниях, носивших статус отборочных к первенствам Европы и мира, приняли участие около 200 спортсменок из разных регионов страны.
Ранее спортсменка из Крыма Александра Волокотина получила бронзовую медаль на Первенстве России по самбо.
Глава Крыма Сергей Аксенов 17 февраля сообщал, что по итогам 2025 года крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, что на тысячу больше, чем в 2024-м.
Ранее сообщалось, что в Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок.
