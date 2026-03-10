Рейтинг@Mail.ru
Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе
Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе
Кандидат в мастера спорта России Назифе Рамазанова из Симферополя стала серебряным призером первенства России по женской борьбе среди девушек до 18 лет в... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Кандидат в мастера спорта России Назифе Рамазанова из Симферополя стала серебряным призером первенства России по женской борьбе среди девушек до 18 лет в весовой категории до 73 кг. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы РК.Соревнования прошли 7-9 марта прошли в Москве на базе спорткомплекса "Олимпийская деревня-80". В состязаниях, носивших статус отборочных к первенствам Европы и мира, приняли участие около 200 спортсменок из разных регионов страны.Ранее спортсменка из Крыма Александра Волокотина получила бронзовую медаль на Первенстве России по самбо.Глава Крыма Сергей Аксенов 17 февраля сообщал, что по итогам 2025 года крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, что на тысячу больше, чем в 2024-м.Ранее сообщалось, что в Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спорт для всех: как стать паралимпийцем в КрымуКрымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 годКрымчанин победил на чемпионате России по пара-армрестлингу
Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе

Крымчанка стала серебряным призером первенства России по женской борьбе

11:05 10.03.2026
 
© Федерация спортивной борьбы КрымаНазифе Рамазанова из Симферополя стала серебряным призером первенства России по женской борьбе
Назифе Рамазанова из Симферополя стала серебряным призером первенства России по женской борьбе
© Федерация спортивной борьбы Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Кандидат в мастера спорта России Назифе Рамазанова из Симферополя стала серебряным призером первенства России по женской борьбе среди девушек до 18 лет в весовой категории до 73 кг. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы РК.

"На пути к финалу наша землячка оказалась сильнее Софьи Толокновой из Белгородской области, Арианы Козашвили и Арины Танделовой (обе – из Северной Осетии-Алании), и только в решающей схватке уступила Карине Музалевской из Кемеровской области", - поделились в федерации.

Соревнования прошли 7-9 марта прошли в Москве на базе спорткомплекса "Олимпийская деревня-80". В состязаниях, носивших статус отборочных к первенствам Европы и мира, приняли участие около 200 спортсменок из разных регионов страны.
Ранее спортсменка из Крыма Александра Волокотина получила бронзовую медаль на Первенстве России по самбо.
Глава Крыма Сергей Аксенов 17 февраля сообщал, что по итогам 2025 года крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, что на тысячу больше, чем в 2024-м.
Ранее сообщалось, что в Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок.
