Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Кандидат в мастера спорта России Назифе Рамазанова из Симферополя стала серебряным призером первенства России по женской борьбе среди девушек до 18 лет в весовой категории до 73 кг. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы РК.Соревнования прошли 7-9 марта прошли в Москве на базе спорткомплекса "Олимпийская деревня-80". В состязаниях, носивших статус отборочных к первенствам Европы и мира, приняли участие около 200 спортсменок из разных регионов страны.Ранее спортсменка из Крыма Александра Волокотина получила бронзовую медаль на Первенстве России по самбо.Глава Крыма Сергей Аксенов 17 февраля сообщал, что по итогам 2025 года крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, что на тысячу больше, чем в 2024-м.Ранее сообщалось, что в Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спорт для всех: как стать паралимпийцем в КрымуКрымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 годКрымчанин победил на чемпионате России по пара-армрестлингу

