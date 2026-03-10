Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомого - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомого
Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомого - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомого
В Сакском районе Крыма мужчина ответит перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого на фоне совместно выпитого спиртного. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.03.2026
убийство
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма мужчина ответит перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого на фоне совместно выпитого спиртного. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."Ранее судимый обвиняемый, находясь в жилом помещении в одном из сел Сакского района, в ходе совместного распития спиртных напитков со знакомыми, на почве личных неприязненных отношений вступил в конфликт с одним из присутствующих", – сказано в сообщении.В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и деревянным табуретом по голове и туловищу. От полученных травм последний скончался."Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Сакский районный суд", – добавили в сообщении.На прошлой неделе сообщалось, что в Керчи арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Следствие полагает, что трагедия произошла в ходе конфликта на фоне выпитого спиртного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут принудительно лечить за убийство по неосторожностиНа встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос одноклассницеКрымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
убийство, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, закон и право
Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомого

Житель Сакского района Крыма забил до смерти табуреткой своего знакомого

14:00 10.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма мужчина ответит перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого на фоне совместно выпитого спиртного. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"Ранее судимый обвиняемый, находясь в жилом помещении в одном из сел Сакского района, в ходе совместного распития спиртных напитков со знакомыми, на почве личных неприязненных отношений вступил в конфликт с одним из присутствующих", – сказано в сообщении.
В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и деревянным табуретом по голове и туловищу. От полученных травм последний скончался.
"Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Сакский районный суд", – добавили в сообщении.
На прошлой неделе сообщалось, что в Керчи арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Следствие полагает, что трагедия произошла в ходе конфликта на фоне выпитого спиртного.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанина будут принудительно лечить за убийство по неосторожности
На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
 
УбийствоКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымЗакон и право
 
