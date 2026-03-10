https://crimea.ria.ru/20260310/krymchanin-zabil-do-smerti-taburetkoy-svoego-znakomogo-1153822924.html

Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомого

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма мужчина ответит перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого на фоне совместно выпитого спиртного. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."Ранее судимый обвиняемый, находясь в жилом помещении в одном из сел Сакского района, в ходе совместного распития спиртных напитков со знакомыми, на почве личных неприязненных отношений вступил в конфликт с одним из присутствующих", – сказано в сообщении.В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и деревянным табуретом по голове и туловищу. От полученных травм последний скончался."Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Сакский районный суд", – добавили в сообщении.На прошлой неделе сообщалось, что в Керчи арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Следствие полагает, что трагедия произошла в ходе конфликта на фоне выпитого спиртного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут принудительно лечить за убийство по неосторожностиНа встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос одноклассницеКрымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда

