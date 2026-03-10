Рейтинг@Mail.ru
Когда завершится капремонт подпорных стен в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Когда завершится капремонт подпорных стен в Севастополе
Когда завершится капремонт подпорных стен в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Когда завершится капремонт подпорных стен в Севастополе
Капитальный ремонт подпорных стен на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в первом полугодии этого года. Сейчас работы выполнены на 75%. Об этом... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T21:07
2026-03-10T21:07
севастополь
михаил развожаев
подпорные стены в крыму
капремонт
новости севастополя
городская среда
благоустройство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153836523_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_26a2789012059ed4a2a10adb4bde8e77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Капитальный ремонт подпорных стен на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в первом полугодии этого года. Сейчас работы выполнены на 75%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, специалисты устанавливают бетонные оголовки и готовят стены к облицовке. Всего будет уложено более 600 квадратных метров известняковых плит.Он уточнил, что по верху обновленных стен установят металлическое ограждение, а ступени четырех лестниц забетонируют и оборудуют поручнями.Работы стартовали прошлым летом. Сроки несколько раз корректировались из-за изменений в проекте, оформления порубочного билета и погодных условий, уточнил губернатор. На улице Адмирала Октябрьского в центральной части Севастополя также продолжается капремонт: тротуары на лестничных сходах готовы на 40%, а весь объект в целом — на 76%.
Когда завершится капремонт подпорных стен в Севастополе

В Севастополе капремонт подпорных стен обещают закончить в первом полугодии 2026-го

21:07 10.03.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе капремонт подпорных стен на улице Вакуленчука
В Севастополе капремонт подпорных стен на улице Вакуленчука
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Капитальный ремонт подпорных стен на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в первом полугодии этого года. Сейчас работы выполнены на 75%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, специалисты устанавливают бетонные оголовки и готовят стены к облицовке. Всего будет уложено более 600 квадратных метров известняковых плит.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе капремонт подпорных стен на улице Вакуленчука
В Севастополе капремонт подпорных стен на улице Вакуленчука
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе капремонт подпорных стен на улице Вакуленчука

"Подрядчик завершил один из самых сложных этапов: демонтировал старое покрытие и выполнил торкретирование стен. Прочный армированный цементный слой защитит конструкции и станет основой для дальнейшей отделки",- отметил Развожаев в Telegram.

Он уточнил, что по верху обновленных стен установят металлическое ограждение, а ступени четырех лестниц забетонируют и оборудуют поручнями.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе капремонт подпорных стен на улице Вакуленчука
В Севастополе капремонт подпорных стен на улице Вакуленчука
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе капремонт подпорных стен на улице Вакуленчука
Работы стартовали прошлым летом. Сроки несколько раз корректировались из-за изменений в проекте, оформления порубочного билета и погодных условий, уточнил губернатор.
"Сейчас темпы хорошие — планируется завершить ремонт в первой половине 2026 года", - резюмировал градоначальник.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе капремонт подпорных стен на улице Вакуленчука
В Севастополе капремонт подпорных стен на улице Вакуленчука
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе капремонт подпорных стен на улице Вакуленчука
На улице Адмирала Октябрьского в центральной части Севастополя также продолжается капремонт: тротуары на лестничных сходах готовы на 40%, а весь объект в целом — на 76%.
