Когда завершится капремонт подпорных стен в Севастополе

Когда завершится капремонт подпорных стен в Севастополе

Капитальный ремонт подпорных стен на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в первом полугодии этого года. Сейчас работы выполнены на 75%.

2026-03-10T21:07

2026-03-10T21:07

2026-03-10T21:07

севастополь

михаил развожаев

подпорные стены в крыму

капремонт

новости севастополя

городская среда

благоустройство

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Капитальный ремонт подпорных стен на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в первом полугодии этого года. Сейчас работы выполнены на 75%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, специалисты устанавливают бетонные оголовки и готовят стены к облицовке. Всего будет уложено более 600 квадратных метров известняковых плит.Он уточнил, что по верху обновленных стен установят металлическое ограждение, а ступени четырех лестниц забетонируют и оборудуют поручнями.Работы стартовали прошлым летом. Сроки несколько раз корректировались из-за изменений в проекте, оформления порубочного билета и погодных условий, уточнил губернатор. На улице Адмирала Октябрьского в центральной части Севастополя также продолжается капремонт: тротуары на лестничных сходах готовы на 40%, а весь объект в целом — на 76%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонтНа востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают

