https://crimea.ria.ru/20260310/kogda-zavershitsya-kapremont-podpornykh-sten-v-sevastopole-1153832510.html
Когда завершится капремонт подпорных стен в Севастополе
Когда завершится капремонт подпорных стен в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Когда завершится капремонт подпорных стен в Севастополе
Капитальный ремонт подпорных стен на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в первом полугодии этого года. Сейчас работы выполнены на 75%. Об этом... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T21:07
2026-03-10T21:07
2026-03-10T21:07
севастополь
михаил развожаев
подпорные стены в крыму
капремонт
новости севастополя
городская среда
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153836523_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_26a2789012059ed4a2a10adb4bde8e77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Капитальный ремонт подпорных стен на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в первом полугодии этого года. Сейчас работы выполнены на 75%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, специалисты устанавливают бетонные оголовки и готовят стены к облицовке. Всего будет уложено более 600 квадратных метров известняковых плит.Он уточнил, что по верху обновленных стен установят металлическое ограждение, а ступени четырех лестниц забетонируют и оборудуют поручнями.Работы стартовали прошлым летом. Сроки несколько раз корректировались из-за изменений в проекте, оформления порубочного билета и погодных условий, уточнил губернатор. На улице Адмирала Октябрьского в центральной части Севастополя также продолжается капремонт: тротуары на лестничных сходах готовы на 40%, а весь объект в целом — на 76%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонтНа востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153836523_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_02d03519438c592bf192483bb0860e3d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, подпорные стены в крыму, капремонт, новости севастополя, городская среда, благоустройство
Когда завершится капремонт подпорных стен в Севастополе
В Севастополе капремонт подпорных стен обещают закончить в первом полугодии 2026-го
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Капитальный ремонт подпорных стен на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в первом полугодии этого года. Сейчас работы выполнены на 75%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, специалисты устанавливают бетонные оголовки и готовят стены к облицовке. Всего будет уложено более 600 квадратных метров известняковых плит.
"Подрядчик завершил один из самых сложных этапов: демонтировал старое покрытие и выполнил торкретирование стен. Прочный армированный цементный слой защитит конструкции и станет основой для дальнейшей отделки",- отметил Развожаев в Telegram.
Он уточнил, что по верху обновленных стен установят металлическое ограждение, а ступени четырех лестниц забетонируют и оборудуют поручнями.
Работы стартовали прошлым летом. Сроки несколько раз корректировались из-за изменений в проекте, оформления порубочного билета и погодных условий, уточнил губернатор.
"Сейчас темпы хорошие — планируется завершить ремонт в первой половине 2026 года", - резюмировал градоначальник.
На улице Адмирала Октябрьского в центральной части Севастополя также продолжается
капремонт: тротуары на лестничных сходах готовы на 40%, а весь объект в целом — на 76%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: