"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО
"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО - РИА Новости Крым, 10.03.2026
"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО
Украина боится конкуренции с богатыми странами за системы противовоздушной обороны американского производства в связи с нападением Америки и Израиля на Иран по... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T09:18
2026-03-10T09:18
2026-03-10T09:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Украина боится конкуренции с богатыми странами за системы противовоздушной обороны американского производства в связи с нападением Америки и Израиля на Иран по решению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета Guardian, ее цитирует РИА Новости.Эскалация вокруг Ирана отвлекает внимание Вашингтона от процесса мирных переговоров с Россией по Украине, но пока неясно, как именно конфликт на Ближнем Востоке повлияет на исход противостояния Москвы и Киева, отмечает издание.Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщала, что операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к дефициту ракет для систем Patriot. По информации издания, одни только страны Персидского залива в первые дни конфликта израсходовали их порядка 800, сравнимый расход у США и Израиля.Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнениеРанее глава киевского режима Владимир Зеленский высказывал опасения относительно того, что Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Трамп провели телефонный разговор и обсудили Украину и Иран "В позитивном ключе": Трамп оценил разговор с Путиным по Украине Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США
Новости
09:18 10.03.2026 (обновлено: 09:54 10.03.2026)