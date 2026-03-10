Рейтинг@Mail.ru
"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО
"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО
"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО
"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО
Украина боится конкуренции с богатыми странами за системы противовоздушной обороны американского производства в связи с нападением Америки и Израиля на Иран
украина
сша
пво
иран
обострение между ираном и сша
поставки западного оружия украине
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Украина боится конкуренции с богатыми странами за системы противовоздушной обороны американского производства в связи с нападением Америки и Израиля на Иран по решению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета Guardian, ее цитирует РИА Новости.Эскалация вокруг Ирана отвлекает внимание Вашингтона от процесса мирных переговоров с Россией по Украине, но пока неясно, как именно конфликт на Ближнем Востоке повлияет на исход противостояния Москвы и Киева, отмечает издание.Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщала, что операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к дефициту ракет для систем Patriot. По информации издания, одни только страны Персидского залива в первые дни конфликта израсходовали их порядка 800, сравнимый расход у США и Израиля.Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнениеРанее глава киевского режима Владимир Зеленский высказывал опасения относительно того, что Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Трамп провели телефонный разговор и обсудили Украину и Иран "В позитивном ключе": Трамп оценил разговор с Путиным по Украине Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США
украина
сша
иран
Новости
украина, сша, пво, иран, обострение между ираном и сша, поставки западного оружия украине, новости
"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО

Украина боится проиграть в борьбе за американские системы ПВО из-за нападения США на Иран

09:18 10.03.2026
 
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото: DoD / Glenn Fawcett
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Украина боится конкуренции с богатыми странами за системы противовоздушной обороны американского производства в связи с нападением Америки и Израиля на Иран по решению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета Guardian, ее цитирует РИА Новости.
"Сейчас есть несколько богатых стран, готовых увеличить свои расходы на противовоздушную оборону. А это означает, что Украина может получить меньше (средств ПВО – ред.) на рынке, который и без того перегружен", – сказано в материале.
Эскалация вокруг Ирана отвлекает внимание Вашингтона от процесса мирных переговоров с Россией по Украине, но пока неясно, как именно конфликт на Ближнем Востоке повлияет на исход противостояния Москвы и Киева, отмечает издание.
Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщала, что операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к дефициту ракет для систем Patriot. По информации издания, одни только страны Персидского залива в первые дни конфликта израсходовали их порядка 800, сравнимый расход у США и Израиля.
Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказывал опасения относительно того, что Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана.
