Какие продукты в Крыму могут подорожать из-за войны на Ближнем Востоке

Крым в силу ряда причин в меньшей степени, чем материковая Россия, почувствует рост цен на некоторые продукты питания вследствие военных действий на Ближнем... РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым в силу ряда причин в меньшей степени, чем материковая Россия, почувствует рост цен на некоторые продукты питания вследствие военных действий на Ближнем Востоке. На полуострове, вероятнее всего, подорожают фисташка и экзотические фрукты. Такое мнение РИА Новости Крым высказала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета имени В. Вернадского Елена Вершицкая.Что подорожает в РоссииКак отметила эксперт, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в частности, удары по Ирану и последовавшая за этим блокада транспортных маршрутов, могут создать риски для рынка свежей плодоовощной продукции. В разрезе общероссийских тенденций в группе риска – болгарский перец, баклажаны, киви, а также ряд других продуктов, например, огурцы.В частности, согласно данным Россельхознадзора, с начала текущего года Россия импортировала 14,6 тысяч тонн огурцов. Ключевым поставщиком был Иран, на который приходилось 6,3 тысячи тонн (около 43%) импорта огурцов в РФ. Однако в общем объеме потребления импорт составляет лишь около 10%, поэтому заместить эти объемы теоретически можно за счет, например, Турции, Китая и Белоруссии. Но в краткосрочной перспективе это вызовет рост цен, прогнозирует Вершицкая.В свою очередь по сельдерею, салатам айсберг и романо доля Ирана по России в зимний период достигала почти 100%, и отечественные тепличные комплексы эту нишу закрыть пока не в состоянии, констатировала специалист.Для Крыма риски минимальныВ отношении Крыма прогнозы сдержанно-оптимистичные, считает Вершицкая. Полуостров находится в более защищенном положении, чем материковая Россия, по ряду причин, в первую очередь в силу низкой доли прямого импорта.Кроме того, отметила специалист, в Крыму активно строятся тепличные комплексы. Так, в 2023-2025 годах введены в строй значительные мощности в Симферопольском и Красногвардейском районах. Это позволяет обеспечивать внутренние потребности полуострова в огурцах и томатах в межсезонье на 60-70% спроса по полуострову.Если же говорить о той же фисташке, она не является продуктом массового спроса в Крыму. Ее доля в потребительской корзине крымчан невелика, поэтому рост цен на эту позицию будет заметен, но не критичен для крымчан в целом, полагает экономист.Тем не менее, полностью изолироваться от общероссийских ценовых трендов Крым не сможет.Исчезновения с полок или сильного подорожания таких товаров, как огурцы или перец, в Крыму не ожидается, так как торговые сети переориентируются на ту же Турцию, Азербайджан и местных производителей, считает эксперт.По ее мнению, в ближайшие две-четыре недели, пока есть складские запасы и товары в пути, ситуация будет стабильной. К концу весны возможен рост цен на 15-25% на те позиции, где Иран был ключевым игроком, из-за удорожания логистики альтернативных поставщиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное масло Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процентаЦена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов

2026

