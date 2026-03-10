Рейтинг@Mail.ru
Какая ситуация с ОРВИ и гриппом в России - данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Какая ситуация с ОРВИ и гриппом в России - данные Роспотребнадзора
Какая ситуация с ОРВИ и гриппом в России - данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Какая ситуация с ОРВИ и гриппом в России - данные Роспотребнадзора
В России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом продолжает снижаться, за неделю зарегистрировано 678 тысяч... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T09:32
2026-03-10T09:32
россия
новости
роспотребнадзор
орви
грипп
здравоохранение в россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009928_0:123:2367:1454_1920x0_80_0_0_ce4c3a7b0d7e001e7fea1882e2e743f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом продолжает снижаться, за неделю зарегистрировано 678 тысяч случаев. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Лабораторный мониторинг показал, что продолжается снижение количества случаев вирусов гриппа.Также специалисты отметили, что по итогам 10-й недели года зарегистрировано 4,7 тысяч заболевших COVID-19 – показатель соответствует уровню предыдущей недели.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что активность вирусов весной может спровоцировать новую волну заболеваемости. Кроме того, в межрегиональном управлении по Крыму и Севастополю сообщили, что заболеваемость ОРВИ на полуострове на прошедшей неделе снизилась на 21,9%.
россия, новости, роспотребнадзор, орви, грипп, здравоохранение в россии
Какая ситуация с ОРВИ и гриппом в России - данные Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: в России за неделю зафиксировано 678 тысяч новых случаев ОРВИ и гриппа

09:32 10.03.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом продолжает снижаться, за неделю зарегистрировано 678 тысяч случаев. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"В России в первую неделю марта зарегистрировано 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует середине сентября 2025 года", – сказано в сообщении.

Лабораторный мониторинг показал, что продолжается снижение количества случаев вирусов гриппа.
Также специалисты отметили, что по итогам 10-й недели года зарегистрировано 4,7 тысяч заболевших COVID-19 – показатель соответствует уровню предыдущей недели.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что активность вирусов весной может спровоцировать новую волну заболеваемости. Кроме того, в межрегиональном управлении по Крыму и Севастополю сообщили, что заболеваемость ОРВИ на полуострове на прошедшей неделе снизилась на 21,9%.
