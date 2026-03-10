https://crimea.ria.ru/20260310/kakaya-situatsiya-s-orvi-i-grippom-v-rossii---dannye-rospotrebnadzora---1153814224.html

Какая ситуация с ОРВИ и гриппом в России - данные Роспотребнадзора

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом продолжает снижаться, за неделю зарегистрировано 678 тысяч случаев. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Лабораторный мониторинг показал, что продолжается снижение количества случаев вирусов гриппа.Также специалисты отметили, что по итогам 10-й недели года зарегистрировано 4,7 тысяч заболевших COVID-19 – показатель соответствует уровню предыдущей недели.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что активность вирусов весной может спровоцировать новую волну заболеваемости. Кроме того, в межрегиональном управлении по Крыму и Севастополю сообщили, что заболеваемость ОРВИ на полуострове на прошедшей неделе снизилась на 21,9%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации РоспотребнадзораКак грипп А и COVID "бьют" по организмуCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках

