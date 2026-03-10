https://crimea.ria.ru/20260310/kak-zaschischayut-krymskiy-most-bortnikov-rasskazal-o-novykh-sredstvakh-1153815133.html
Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах
Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Благодаря пересмотру системы защиты Крымского моста предотвращен ряд атак ВСУ на этот объект. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью "Российской газете".По его словам, регулярно проводятся тренировки и учения выделенных сил и средств, в ходе которых выявляются и своевременно устраняются недостатки в антитеррористической защищенности объектов.Глава ведомства отметил, что использование на объектах критической инфраструктуры "пассивных" средств защиты, таких как сетчатые и тросовые ограждения, бетонные конструкции, поглощающие взрывную волну панели и прочие технологические решения, призваны "не допустить либо минимизировать катастрофические последствия" террористических атак."При их относительной дешевизне они демонстрируют свою практичность и эффективность", – указал директор ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключениеКак обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
