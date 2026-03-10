Рейтинг@Mail.ru
Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах
Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах
Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах
Благодаря пересмотру системы защиты Крымского моста предотвращен ряд атак ВСУ на этот объект. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального... РИА Новости Крым, 10.03.2026
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
национальный антитеррористический комитет (нак).
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Благодаря пересмотру системы защиты Крымского моста предотвращен ряд атак ВСУ на этот объект. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью "Российской газете".

"Полностью пересмотрена система защиты Крымского моста. Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход", - сказал Бортников.

По его словам, регулярно проводятся тренировки и учения выделенных сил и средств, в ходе которых выявляются и своевременно устраняются недостатки в антитеррористической защищенности объектов.

Глава ведомства отметил, что использование на объектах критической инфраструктуры "пассивных" средств защиты, таких как сетчатые и тросовые ограждения, бетонные конструкции, поглощающие взрывную волну панели и прочие технологические решения, призваны "не допустить либо минимизировать катастрофические последствия" террористических атак.

"При их относительной дешевизне они демонстрируют свою практичность и эффективность", – указал директор ФСБ.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Фигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
крымский мост
Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах

Ряд атак ВСУ на Крымский мост предотвращен благодаря новым мерам защиты – Бортников

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Благодаря пересмотру системы защиты Крымского моста предотвращен ряд атак ВСУ на этот объект. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью "Российской газете".
"Полностью пересмотрена система защиты Крымского моста. Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход", - сказал Бортников.
По его словам, регулярно проводятся тренировки и учения выделенных сил и средств, в ходе которых выявляются и своевременно устраняются недостатки в антитеррористической защищенности объектов.
Глава ведомства отметил, что использование на объектах критической инфраструктуры "пассивных" средств защиты, таких как сетчатые и тросовые ограждения, бетонные конструкции, поглощающие взрывную волну панели и прочие технологические решения, призваны "не допустить либо минимизировать катастрофические последствия" террористических атак.
"При их относительной дешевизне они демонстрируют свою практичность и эффективность", – указал директор ФСБ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Фигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
 
