Как в России появился первый учебник по географии – инфографика
Инфографика
Как в России появился первый учебник по географии – инфографика
Как в России появился первый учебник по географии – инфографика - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Как в России появился первый учебник по географии – инфографика
10 марта 1710 года по велению царя Петра I вышел в свет первый печатный учебник по географии на русском языке. Его название – "География или краткое земного... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T07:59
2026-03-10T07:59
инфографика
история
россия
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. 10 марта 1710 года по велению царя Петра I вышел в свет первый печатный учебник по географии на русском языке. Его название – "География или краткое земного мира описание". История создания книги – в инфографике РИА Новости Крым.Некоторый историки предполагают, что учебник был переведен с голландского языка. В книге были описаны "земные круги" – экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. В нем также давалось представление о градусах широты и долготы, были перечислены политические устройства и естественные богатства недр и земель Европы.Основное внимание уделялось описанию разных государств: их политическому устройству, военной силе, естественным богатствам недр и земель, характерным национальным чертам. Объем книги – 127 страниц. Из них 106 – текст, 21 – таблицы.Появление первого учебника по географии на русском языке поспособствовало развитию точных и естественных наук того времени, их преподаванию в школах.
Новости
история, россия, общество, инфографика
Как в России появился первый учебник по географии – инфографика

Первый учебник по географии в России появился по велению Петра I – инфографика

07:59 10.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. 10 марта 1710 года по велению царя Петра I вышел в свет первый печатный учебник по географии на русском языке. Его название – "География или краткое земного мира описание". История создания книги – в инфографике РИА Новости Крым.
Первый печатный учебник географии – инфографикаПервый печатный учебник географии – инфографика
Некоторый историки предполагают, что учебник был переведен с голландского языка. В книге были описаны "земные круги" – экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. В нем также давалось представление о градусах широты и долготы, были перечислены политические устройства и естественные богатства недр и земель Европы.
Основное внимание уделялось описанию разных государств: их политическому устройству, военной силе, естественным богатствам недр и земель, характерным национальным чертам. Объем книги – 127 страниц. Из них 106 – текст, 21 – таблицы.
Появление первого учебника по географии на русском языке поспособствовало развитию точных и естественных наук того времени, их преподаванию в школах.
ИнфографикаИсторияРоссияОбщество
 
