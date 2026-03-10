https://crimea.ria.ru/20260310/kak-v-rossii-poyavilsya-pervyy-uchebnik-po-geografii--infografika-1153806132.html

Как в России появился первый учебник по географии – инфографика

Как в России появился первый учебник по географии – инфографика - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Как в России появился первый учебник по географии – инфографика

10 марта 1710 года по велению царя Петра I вышел в свет первый печатный учебник по географии на русском языке. Его название – "География или краткое земного... РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-10T07:59

2026-03-10T07:59

2026-03-10T07:59

инфографика

история

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/09/1153807331_1299:0:3241:1092_1920x0_80_0_0_940dbb910abe3711b8d02f111e01d7d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. 10 марта 1710 года по велению царя Петра I вышел в свет первый печатный учебник по географии на русском языке. Его название – "География или краткое земного мира описание". История создания книги – в инфографике РИА Новости Крым.Некоторый историки предполагают, что учебник был переведен с голландского языка. В книге были описаны "земные круги" – экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. В нем также давалось представление о градусах широты и долготы, были перечислены политические устройства и естественные богатства недр и земель Европы.Основное внимание уделялось описанию разных государств: их политическому устройству, военной силе, естественным богатствам недр и земель, характерным национальным чертам. Объем книги – 127 страниц. Из них 106 – текст, 21 – таблицы.Появление первого учебника по географии на русском языке поспособствовало развитию точных и естественных наук того времени, их преподаванию в школах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отмена крепостного права в России – как это было: инфографикаБоярский приговор: как появился первый русский Воинский уставНе потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, россия, общество, инфографика