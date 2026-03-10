https://crimea.ria.ru/20260310/kak-v-rossii-poyavilsya-pervyy-uchebnik-po-geografii--infografika-1153806132.html
Как в России появился первый учебник по географии – инфографика
история, россия, общество, инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым.
10 марта 1710 года по велению царя Петра I вышел в свет первый печатный учебник по географии на русском языке. Его название – "География или краткое земного мира описание". История создания книги – в инфографике РИА Новости Крым
.
Некоторый историки предполагают, что учебник был переведен с голландского языка. В книге были описаны "земные круги" – экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. В нем также давалось представление о градусах широты и долготы, были перечислены политические устройства и естественные богатства недр и земель Европы.
Основное внимание уделялось описанию разных государств: их политическому устройству, военной силе, естественным богатствам недр и земель, характерным национальным чертам. Объем книги – 127 страниц. Из них 106 – текст, 21 – таблицы.
Появление первого учебника по географии на русском языке поспособствовало развитию точных и естественных наук того времени, их преподаванию в школах.
