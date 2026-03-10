Рейтинг@Mail.ru
Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/gripp-i-orvi-v-krymu-i-sevastopole--novye-dannye-rosportebnadzora-1153832623.html
Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора
Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора
В Крыму и Севастополе снижается число случаев заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T17:41
2026-03-10T17:41
грипп
орви
крым
севастополь
здоровье
роспотребнадзор
новости крыма
новости севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_d70bd46d2e0e24d1302331dd2a2ca7be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе снижается число случаев заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, основные причины заболеваний – респираторные вирусы и грипп А (H3N2).При этом специалисты по-прежнему рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики: избегать массовых скоплений людей, ограничить поездки в транспорте, использовать маски, мыть и обрабатывать антисептиками руки.В целом по России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом продолжает снижаться, за неделю зарегистрировано 678 тысяч случаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию может захлестнуть новая волна гриппа и ОРВИКак укрепить иммунитет после зимы – рекомендации РоспотребнадзораКак грипп А и COVID "бьют" по организму
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fc9337e696f0ebde58cf51939a48a5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грипп, орви, крым, севастополь, здоровье, роспотребнадзор, новости крыма, новости севастополя, общество
Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора

В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ – Роспотребнадзор

17:41 10.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе снижается число случаев заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На прошлой неделе зарегистрировано 8879 случаев ОРВИ в Крыму, что на 28,3% ниже эпидпорога. В Севастополе – 2553 случая, также ниже порога на 63,6%", – проинформировали в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, основные причины заболеваний – респираторные вирусы и грипп А (H3N2).
При этом специалисты по-прежнему рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики: избегать массовых скоплений людей, ограничить поездки в транспорте, использовать маски, мыть и обрабатывать антисептиками руки.
В целом по России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом продолжает снижаться, за неделю зарегистрировано 678 тысяч случаев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россию может захлестнуть новая волна гриппа и ОРВИ
Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора
Как грипп А и COVID "бьют" по организму
 
ГриппОРВИКрымСевастопольЗдоровьеРоспотребнадзорНовости КрымаНовости СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день
18:13На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели
18:07Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы
17:56ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
17:41Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора
17:30Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали
17:26Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
17:11Воздушная тревога объявлена в Сочи – аэропорт остановил работу
16:55В Севастополе горят мастерские у гимназии №10 – эвакуированы 386 детей
16:50"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережной
16:42Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде
16:31Подросток умер на уроке в школе во Владивостоке
16:23Овации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без света
16:17ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
16:01Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
15:53Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану
15:47Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР
15:24Звезда Александра Зацепина: сто лет в музыке
15:14Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
15:06Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года
Лента новостейМолния