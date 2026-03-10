https://crimea.ria.ru/20260310/gripp-i-orvi-v-krymu-i-sevastopole--novye-dannye-rosportebnadzora-1153832623.html

Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора

Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе снижается число случаев заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, основные причины заболеваний – респираторные вирусы и грипп А (H3N2).При этом специалисты по-прежнему рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики: избегать массовых скоплений людей, ограничить поездки в транспорте, использовать маски, мыть и обрабатывать антисептиками руки.В целом по России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом продолжает снижаться, за неделю зарегистрировано 678 тысяч случаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию может захлестнуть новая волна гриппа и ОРВИКак укрепить иммунитет после зимы – рекомендации РоспотребнадзораКак грипп А и COVID "бьют" по организму

